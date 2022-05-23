國中教育會考22日結束，全國試務會主委宋曜廷表示，受少子化影響，今年考生總數19萬9,318人，首度低於20萬人。但受疫情影響，闈內印卷分卷工作和試務執行程序等仍相當繁重、細微，並有時間壓力，感謝闈內所有工作人員與闈外辦公室全體夥伴戮力配合與支援，順利完成今年試務。考試結束後，每位考生的各科答案卡（卷），將立即送往國家教育研究院三峽總院區的閱卷讀卡掃描闈場，繼續進行閱卷、計分等工作。

截至5/22日，確診或快篩陽性擬參加6月4日及5日補行考試之考生共計3,413人，其中未參加5月21日考試，確診或快篩陽性者為3,328人；參與5月21考試，但考試中有症狀且經快篩為陽性，並停止考試者計9人；5月22日上午再次與CDC勾稽5月21日第二類備用試場缺考考生中，增加76位為確診者。針對前述考試中有症狀且經快篩為陽性者之同試場考生，將由全國試務會予以造冊，並透過就讀之國中持續關懷，提醒考生進行自我健康監測，減少外出，倘有任何狀況，應立即快篩就醫並通報。

扣除補行考試人數後，各科缺考人數及到考率，自然3,521人，98.20%；英語（閱讀）3,390人，98.27%。各科試題及參考答案， 22日下午2時以後公布於國中教育會考網站及國中教育會考全國試務會網站。考生或其就讀學校教師若對試題有疑義，可於23日上午8時至25日中午12時，依簡章所述填寫申請表，申請試題疑義釋復。

111年國中教育會考成績通知單將於6月10日寄發，並於同日上午8時起開放網路成績查詢，讓考生儘早得知考試結果，考生可至國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw/）或國中教育會考全國試務會網站（https://neac.rcpet.edu.tw/）查詢。