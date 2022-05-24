印尼政府倡導大學生到海外學習，首先在去年成立國際移動力獎學金計畫(Indonesian International Student Mobility Award, IISMA)，今年再特別獎助技專校院學生，預計選出400名學子，到世界各國學習4到6個月。這次選定的46所合作夥伴學校，有10所來自台灣，包括台灣師範大學、虎尾科技大學、屏東科技大學及龍華科技大學等校。

龍華科技大學將提供全英語PCB設計與製造課程，並透過與業界同步產線實作場域，強化產學鏈結實務，協助打造印尼學子職場競爭力。這批印尼學生預計9月起來台，考量到全球疫情嚴峻，印尼政府已補助學生經費包含居隔等防疫費用，屆時應不受疫情影響，順利來台學習。

龍華科大曾辦理「印尼2+i技職產學合作專班」，為臺印官方技職教育新合作模式。（照片/龍華科大提供疫情前照片）

龍華科大校長葛自祥表示，今年校內境外生人數逾1100人，其中越南、馬來西亞及印尼生分居前三名，佔相當重要比例。龍華科大推動教育新南向，開辦「印尼2+i技職產學合作專班」，為臺印官方技職教育新合作模式，由印尼科研高教部選送成績優良國立技職學院二專或三專畢業生參加甄選，在龍華就讀2年後，安排於實習機構進行半年至1年專業實習，畢業後取得大學學位。

另外，龍華科大4年前也與印尼Universitas Sebelas Maret(UNS)國立大學締結為姊妹校，開展緊密交流合作，提供學生多元學習管道，共同強化雙方各項專業領域交流，因為有此良好合作互動基礎，本次獲印尼官方選為全球合作夥伴學校，顯見龍華科大辦學品質已獲得印尼官方信賴與肯定。

龍華科大與印尼Universitas Sebelas Maret(UNS)大學締結姊妹校。（照片/龍華科大提供疫情前照片）

配合政府推動5+2創新產業發展政策，龍華科大獲選教育部產業菁英訓練示範基地，是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」的學校，成為培育5+2關鍵產業人才重鎮。

龍華科大本次獲選夥伴學校，主要由電子工程系提供全英語PCB數位電路板設計與製造課程，提供參與印尼國際移動力獎學金計畫的技職學子全英語授課環境，並在校內「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」學習，透過與業界同步產線實作場域，獲得專業知識與實作經驗，並安排參訪台灣軟電公司等業界知名企業，讓印尼學子聚焦PCB產業最新動態。