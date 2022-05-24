(綜合報導)教育部為鼓勵逆境中奮發向上、樂觀進取，且能發揮服務奉獻、孝行表現等情懷，對社會風氣有良善影響，或在各項領域具特殊才能而出類拔萃者，每年辦理總統教育獎遴選。2022年全國共有推薦352人，最後推選56名獲獎學生，其中年齡最大（56歲）獲獎者為中臺科技大學李鳳珠。李鳳珠經歷一連串天災、人禍的無情打擊，仍選擇重返校園為自己及女兒圓夢，並積極擔任志工貢獻心力，宛如浴火鳳凰般，以正面、樂觀的積極態度，展翅迎接精彩未來。

中臺科大食科系李鳳珠是今年總統教育獎得主之一，她過去的人生遭遇感動了校內的師長、同學及訪評委員，她面對困難的堅忍毅力獲得全校師生敬佩及訪評委員肯定，值得每個人效法學習。年幼家貧，16歲便開始工作分擔經濟重擔的她，22歲結婚並慢慢陷入長達7年先生染毒並欠債的痛苦深淵，終於在29歲透過離婚訴訟脫離深淵帶著女兒展開新生活。32歲帶著女兒再婚，婚後與先生、女兒及三位養子一同在新社種香菇，原本以為這是另一段美好人生的開端，豈料接二連三的天災（921地震、72水災）無情地摧毀了我們的家及香菇寮，最終先生的外遇成為壓垮這個家最後的一根稻草；同年，辛樂克颱風沖斷后豐大橋也帶走她的獨生女，那一年李鳳珠42歲，正當李鳳珠以為這就是人生谷底時，88風災再次摧毀她賴以維生的香菇寮，「去年水災帶走女兒，今年水災沖毀菇寮，你要向誰討？」，記者一句無心的問話讓她陷入憂鬱深淵，數度輕生難以自拔。直到經歷罹癌切除子宮、母親自殺，看到母親絕望的眼神，49歲的李鳳珠決定重新站起來，除了開始擔任戶政志工、參加保母及照服員培訓，更重返校園為自己及女兒唸書，高中畢業後繼續就讀中臺科大食科系，看著笑中帶淚娓娓道出個人心路歷程的李鳳珠，我們知道這是一段多麼艱辛且不容易的路程。

重新站起來的李鳳珠，走出憂鬱踏出陰霾，除積極參與志工服務回饋社會，累積服務時數高達1,350小時以上，連續三年獲頒志工楷模、績優警察志工及績優民政社工等殊榮；重返校園的李鳳珠，比任何人都更努力學習，除連續六學期蟬聯書卷獎第一名的學業表現之外，更是取得2張乙級技術士證照、7張丙級技術士證照及2張專業證書的證照達人，現在的李鳳珠用自信及笑容充實生活的每一天。

中臺科大食品科技系學生李鳳珠(右1)參與專業服務學習活動照片。(照片/中臺科大提供)

中臺科大食品科技系學生李鳳珠(右2)參與專業服務學習活動照片。(照片/中臺科大提供)

李鳳珠獲獎後表示，感恩父母親給我堅韌的心、感恩老天給我無比的考驗、感恩自己給我站起來的勇氣、感恩身邊師長貴人給我的鼓勵，未來我將持續努力、回饋付出，相信精彩人生正等著我。希望她的故事可鼓勵處於逆境的你/妳，相信只要不放棄，生命總會找到出路。