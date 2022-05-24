2022年台灣區亞太盃美業暨美饌藝術美學交流競賽，於新北市三重巨蛋體育館舉辦，高苑科技大學香妝與養生保健系選手獲得彩繪造型設計組：洪鳳秋榮獲冠軍、林美珠榮獲亞軍、許秀梅榮獲季軍、蔡秀英、陳美珠榮獲優勝、陳佳禾、陳旦榮獲佳作。
由2022國際APHCA台灣區亞太盃美業暨美饌藝術美學、新北市議會共同合作辦理的交流賽，主旨是培育學校業界新秀，提升技術增進國際交流競技為國爭光，提供產業人才展現豐厚實力之舞台，透過彼此交流，精益求精，共同推動美麗產業。
高苑科技大學香妝與養生保健系主任潘建亮表示，參賽團隊自寒假便開始籌備競賽，期間遭逢新冠病毒疫情的影響，學生無法到校培訓，但由於競賽重視服務流程，需要以專業的視角為學生調整師生於是絞盡腦汁克服這個不便，每天透過視訊的方式進行競賽流程的討論及改善；由專業講師鄭曉珍老師帶領學生與各界專業人士角逐，榮獲彩繪造型設計圖組的各項佳績，成為競賽隊伍中最亮眼的團隊。
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