注重人文博雅的東海大學，其音樂系邀請全美頂尖音樂學府柯蒂斯音樂院 (Curtis Institute of Music)、新英格蘭音樂學院 (New England Conservatory) 國際知名鋼琴家劉孟捷教授，擔任2022東海大學駐校藝術家，進行國際學術與演奏交流。近年來東海大學持續邀請各專業領域藝術家進駐校園，包括以攝影和數位科技生成人獸共像作品著稱藝術界的李小鏡、詩人鄭愁予、國際鋼琴家胡瀞云、劇場導演黎煥雄等。

出生於高雄，曾就讀高雄鹽埕國小及台北師大附中國中部音樂班，師事李金里老師及宋允鵬教授的國際知名鋼琴家劉孟捷，13歲時獲台灣區音樂比賽少年組第一名，14歲獲得亞太少年鋼琴大賽冠軍，開始於樂壇嶄露頭角。2002年獲頒艾維理費雪職業大賞(Avery Fisher Career Grant)及費城音樂基金會職業成就獎(Philadelphia Musical Fund Society Career Advancement Award) ，肯定他在音樂教育的執著與專業水準。2008年並獲選為中華民國第46屆十大傑出青年，再次肯定其音樂藝術上的成就。東海大學音樂系主任陳敏華表示，系上每學年舉辦百場以上音樂會，定期邀請國內外演奏家至校內演奏、演講、座談及大師班教學，提供觀摩與相互切磋之學術環境。

東海大學音樂系2022駐校藝術家劉孟捷講座時間。(圖/東海大學提供)

劉孟捷對音樂的熱情與鋼琴的演奏技巧，不僅展現在演奏當中，並延伸於教學裡，著重於身體與指尖的結合及重量的運用，更強調指尖與琴鍵的關係。講座自5月16日至6月14日，共舉辦10場線上課程並轉播，講座主題為法國印象派鋼琴音樂：從視覺藝術與當代戲劇來探討法國印象派音樂的起源。從分享法國印象派畫作的詮釋觀點為出發，激發學生與線上觀眾的想像力，啟發新的音樂動力。

東海大學音樂系設有管弦樂團、聖樂團、管樂團、歌劇團、電子管風琴交響樂團及打擊樂團，提供同學許多具挑戰性的演出經驗。東海音樂系大師講座5/25進入第五堂「音樂織體與色彩」，緊接尚有6月6、7、8、13、14日課程，有興趣的民眾可把握難得機會。六月完整資訊詳見音樂系官網以及 Youtube 頻道 https://www.youtube.com/channel/UCtwgq773DEjDQ6RBhyGdpVQ/featured