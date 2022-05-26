新北市擁有11所自造教育及科技中心學校為全國最多，25日舉辦「新北市樹林自造教育及科技中心」的開幕揭牌典禮，獨創結合在地鐵工、原住民等人文特色，由副局長劉明超出席與貴賓師長一同敲打燈箱鐵砧，為中心進行點燈揭牌，也為樹林打亮在地文化創客精神，點亮孩子未來明燈。

教育局表示，新北市配合教育部科技中心建置計畫，累積成立11間科技中心學校，25日開幕的樹林自造教育及科技中心結合在地製鐵產業、原住民特色、發展特教輔具及新興科技，讓孩子在興趣中實作，在動手做中學習。

新開幕的科技中心運用新興科技VR及AI技術，發展多元特色課程，例如將仿生獸、基礎焊接、3D列印、雷射雕刻、數位設計輸出等元素融入課程教學，製作自走車機器人、金工焊接等作品，培養學生核心素養力，給予實現夢想鐵鎚，成為人生掌舵者。

樹林自造教育及科技中心開幕，體驗聲光電子秤。(圖/新北教育局提供)

中心也設計特教生專用輔具「聲光電子秤」，考量特教生敏銳度可能無法精確判定讀數大小，因此利用LED燈及蜂鳴器，當重量達標準時便會亮綠光及發出聲音，若過重或過輕則亮紅燈，透過聲音及燈光協助孩子準確量測食材，協助實踐科技素養。

樹林高中曹永央校長表示，樹高是兼具人文與科學教育的學校，設置科技中心打造為全三鶯樹地區科學基地，辦理課程研習、科技競賽、師生交流平台，為新北孩子創造更豐富多元學習的機會。同時科技中心連結了烏來區原住民織布協會，利用數位加工重製傳統織布工具，加強推廣效益，非常具在地精神。

樹林自造教育及科技中心開幕，貴賓師長一同敲打燈箱鐵砧。(圖/新北教育局提供)

樹林科技中心張曦舫老師表示，學校結合煤礦與打鐵店的歷史背景，發展以鐵金屬為媒材課程，並成立鐵雕社團並辦理相關研習。感謝科技中心的成立，學校獲得更多資源及場域來推動新課綱，提供學生更新穎、更契合未來內容

喜愛動手作的二年級蔡雅帆同學說，在中心成立後讓自己對焊接技術著迷，在學習焊接前印象只停留在似乎只有男生能做這件事，並對噴出來火花感到恐懼。但是在學習後才了解，原來女生能掌握這項技術，只要熟能生巧，性別並非入門門檻。