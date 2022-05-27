「一分耕耘，一分收獲」，抓住機會成就自己，今年榮獲「大專優秀青年」的義守大學「智慧科技學院」電機工程學系應屆畢業生王嘉琳，秉持著積極主動的態度，認真學習並虛心求教，在學期間與同學參與多項計畫及競賽，獲得相當亮眼的成績。王嘉琳在進入義守大學後，從大一開始擬訂讀書計畫，並隨著老師的教學進度調整自己的節奏，同時善用學校的資源與設備，經過四年的努力，今年不斷超越自我的王嘉琳推甄上中山大學電機研究所，傑出的表現為自己擊出一記漂亮安打。

義守大學電機系王嘉琳主動積極學習，在校四年成績優異獲「大義書卷獎」獎學金。(圖/義守大學提供)。

即將畢業的王嘉琳表示，高中時到義守大學參訪時，對學校規劃的多元課程及完善的硬體設備與環境感到驚豔，加上看中學校有集團的支持，提供許多實習機會，因此決定選擇義守大學就讀。進入義守大學後積極學習，在學業成績上，保持名列前茅，同時也獲得「大義書卷獎」獎學金。在校外比賽部分，王嘉琳在系上老師吳榮慶的帶領下，去年參加「2021年第三屆綠點子國際發明暨設計競賽」，和團隊成員共同推出「智慧型視力檢測系統」，以遊戲融入視力檢查中，讓2至3歲無法分辨上下左右的幼童，透過按鈕感應器連結電腦，藉互動遊戲點選螢幕上字母的缺口，解決幼童視力檢查不易配合的問題，一舉拿下金牌。

王嘉琳校外表現傑出亮眼，流利的口語表達，在簡報工作中讓人印象深刻。(圖/義守大學提供)。

不只如此，王嘉琳也參與吳榮慶老師和資工系老師歐陽振森跨系攜手合作，研究討論「以智慧型手錶診斷注意力不集中併過動症」獲得國家新創獎的肯定，王嘉玲表示，非常感謝學校師長的提攜和栽培，才能讓自己在電機專業領域中大放異彩。王嘉琳的認真，老師們全都看在眼裡，吳榮慶說，堅持和努力是每個學習者必備的條件，王嘉琳同學非常難得的是，她不但很清楚自己的目標，在每個學習階段都嚴以律己，她用態度決定自己的人生高度，是學弟妹很好的榜樣。

王嘉琳日前特別受電機工程學系邀請，於「電機產業探索」課程上分享自己求學的心路歷程予學弟妹們，希望大家能把握四年學習時光，充實自己的實力，等待機會上門時，就是綻放光芒的時刻。在學習之路上，腳踏實地、穩紮穩打的走著每一步的王嘉琳，在大學四年的滋養下，未來她將再更上一層樓，茁壯自己。