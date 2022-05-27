全國大專賽事最高殿堂、111年全國大專院校運動會日前圓滿閉幕，龍華科技大學學子秉持奮戰不懈精神，化材系五專部傅茜筠勇奪一般女子組鉛球銀牌；進修部觀休系車政昊、應外系游秩勝及機械系許永龍聯手榮獲跆拳道一般男子組品勢團體銅牌，表現相當出色。

龍華科大化材系五專部傅茜筠（左），參加111年全大運，勇奪一般女子組鉛球銀牌。(圖/龍華科大提供)

今年全國大專院校運動會共有19個競賽項目，龍華科大男女學子共參加跆拳道、擊劍及田徑項目。田徑賽事僅派化材五專部二年級傅茜筠同學參賽。傅茜筠在眾多強敵且優勢身材的選手環伺下，以年紀輕、全場身材最瘦小之姿，奮力一擲，擲出全國大專女子組銀牌的佳績。傅茜筠平時除了課餘時間運動外，學業也是表現優異，多次為班上書卷獎得主，適當的運動不僅鍛鍊體能，更使人學習更專注，傅茜筠允文允武就是最好的實證。

龍華科大跆拳代表隊許永龍、游秩勝及車政昊（由左至右），榮獲品勢男子團體銅牌。(圖/龍華科大提供)

今年跆拳道一般男生組選手，來自全國各大專院校共57校、164位選手參賽，競爭非常激烈。龍華科大跆拳道隊遴選出車政昊、游秩勝及許永龍三位品勢選手代表學校出賽，除參加個人賽外亦參加品勢團體項目。品勢項目最後在決賽榮獲銅牌佳績，表現相當優異。

體育室主任洪升呈表示，跆拳社及田徑代表隊是由一群熱愛運動的學生所組成，同學們運用課餘時間進行集訓練習，讓技能更加紮實。龍華科大校長葛自祥表示，參與社團是學生培養嗜好、興趣及從事休閒活動的最佳選擇，屬於學校多元學習教育的一環。學校除各系專業知識技能學習外，亦相當重視學生社團活動。參與運動性社團可培養運動習慣，提升健康體能，並從團體生活及訓練中發展良好的人際關係，促進同學之間情感交流，對技術提昇及推廣運動風氣，都具有正面積極意義。

葛校長指出，學校持續鼓勵同學踴躍參加校內外各類競賽，除鍛鍊自我體能與專業競技能力外，更在比賽中培養運動家精神與風範。他也鼓勵全校師生都能利用課餘時間從事休閒運動，不僅可以釋放身心壓力，而擁有健康身心與強健體魄，更能奠定未來事業成功基礎。