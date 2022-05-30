為有效防制假訊息傳播及銜接108課綱核心的「媒體素養能力」，教育部委託銘傳大學舉辦「110學年度大專校院教師媒體素養教案設計競賽」，東海大學應用物理系教授施奇廷以「讀懂科學新聞、破解謠言與迷思」教案主題榮獲第二名。

評審認為此教案「著重科學新聞及其謠言訊息破解，議題主軸明確，課程互動性高，並善用網站工具，以強化學生查找資料對照科學新聞的能力」。教育部未來也將邀請獲獎教師參與教材教案編撰及教師培訓工作坊，透過交流分享，提升教師媒體素養課程設計及創新教學能力。

施奇廷在科學傳播領域耕耘多年，107與109年分別以「物理與傳播」、「科學媒體識讀與寫作」兩項主題，兩度獲得教育部教學實踐研究計畫的補助。此外，施教授與吳桂光副教授共同主持的「線上課程對學生自學能力強化之成效研究」計畫，亦甫獲選教育部109年度教學實踐研究計畫的績優計畫。

施奇廷表示，本次教案設計理念是利用案例對科學相關新聞進行剖析，除了分析科學上的事實，也引導學生思考、討論與實作。藉由過程培養學生對於科學相關的錯、假新聞的警覺性與判斷力，並能還原新聞的科學真相，甚至能成為正確科學新聞的生產者。東海應用物理系主任簡世森說，系上開設科學傳播相關課程，目的是希望透過科學人的角度傳達所學，讓大眾不被誤導且知道如何判斷新聞報導的正確性，而此系列課程也成為東海應物系的特色課程之一。

東海大學應用物理系教授施奇廷。(圖/東海大學提供)

以科學傳播工作者自居的施奇廷，除了將東海應用物理系的Facebook粉絲專頁轉型為以平易幽默的方式介紹最新科技進展的科普網站，讓粉專追蹤人數高達一萬五千人，並推出每週更新的帶狀節目──「熱血科學家的閒話加長」Podcast和「熱血科學家的長話短說」YouTube頻道。近期，他與光劍達人臥雲、中原大學物理系教授許經夌共同合著的《超展開實驗室：用科學力解密電影動漫、用實驗力重現神力道具》一書即將上市，書中以「超級英雄的物理學」為出發點，分析電影中的科學原理，並結合有趣的DIY實作介紹。施奇廷透過「影、音、文」三管齊下的網路科學傳播，滿足對科學新知有興趣的閱聽者。