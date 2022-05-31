為培育國際專業領域的優秀青年人才，教育部設置「留學獎學金甄試」，獎助對象以出國攻讀博士學位為主，一般生申請「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」、選送赴新南向國家及特殊身分學生，得選擇出國攻讀碩士或博士學位。一般生（含一般學群及選送赴特定國家）每年美金1萬6,000元，補助年限最長2年；特殊生（含勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）每年補助美金3萬元，補助年限最長3年。

今年度合格受理報名人數計644人，擇優共錄取206人，包括一般生一般學群172人；選送赴特定國家生—北歐10人、新南向國家14人（含泰國、新加坡、澳大利亞及紐西蘭）；特殊生—勵學優秀生2人、原住民生6人、身心障礙生2人。

錄取名單今 (5/31)日公布成績單並同步以掛號信函寄出，申請人收到成績單後，如對成績有疑義，可於公告錄取名單次日起10日內，依「教育部留學獎學金申請複查成績注意事項」申請成績複查。

教育部為鼓勵青年學子勇於出國留學追夢，設有「Taiwan GPS 海外人才經驗分享及國際連結計畫」官方網站（https://twgps.moe.edu.tw/）及臉書粉絲專頁，歡迎多加利用。

教育部111年留學獎學金甄試錄取名單如下:

教育部111年留學獎學金甄試錄取名單

教育部111年留學獎學金甄試錄取名單

教育部111年留學獎學金甄試錄取名單

教育部111年留學獎學金甄試錄取名單

教育部111年留學獎學金甄試錄取名單

教育部111年留學獎學金甄試錄取名單