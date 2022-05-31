「舞墨逸生-蕭季慧雙管書法展」，5月31日假南華大學藝文中心舉辦舉行開幕茶會，林聰明校長、林辰璋副校長、藝文中心馮智皓主任及多位師生及各界人士蒞臨共襄盛舉，音樂家吳語宸老師特別以古箏演奏為活動開場；蕭季慧老師更於開幕式現場進行雙管揮毫，筆韻渾厚的「蕭氏雙管書體」令觀眾嘆為觀止。

南華大學校長林聰明致詞時表示，知名書法家蕭季慧先生歷任新竹市警察局局長、高雄市警察局副局長、高雄市消防局局長，現任蕭季慧雙管書法館館長、臺灣中國書法學會諮詢委員、顏真卿書法學會常務監事。自幼研習書法，迄今近八十年，雙管揮毫達到爐火純青，不論是楷書、行書、草書及榜書各種字體皆運用自如，豪邁的書法作品充滿強烈的生命力，在此次展出的70幅作品中，可以感受到藝術家對於書法創作的熱愛。其書法才華聲名遠播，經常受邀赴國內外各地舉辦作品展覽或做現場揮毫，至今行進二十餘國及大陸地區七十多處城市。榮獲全球中華文化藝術薪傳獎、文馨獎、日本文化振興會「國際文化功勞賞」，並獲美國西太平洋大學「藝術學名譽博士」學位。

書法家蕭季慧老師說，自幼年受到父親的啟蒙，以及在雙管書法家蔡添福與雙管齊下書法家蔡元亨二位書法恩師嚴格教導下，努力研習書法，迄今近八十年，其書體源於顏真卿的楷書，50歲那年潛心磨練師祖傳授的雙管書寫筆法，加上自身領悟，從中創出氣勢磅薄、筆韻渾厚的「蕭氏雙管書體」。蕭季慧老師說，在雙管交揮的過程中，體會到左右雙管書寫不僅能使作品表現歷程更為流暢，可以激動左右腦全腦功能，更能提升思考力、判斷力、創造力、記憶力、EQ能力、運動能力，正契合以藝術養生之道。蕭季慧老師以「雙管承先進 一心啟後生」自勉自勵，以分享、推廣雙管書法為終生志業。

蕭季慧大師行筆隨心所欲、一心兩用、雙管交揮，作品受書法同好的肯定，並且經常義務為各地廟、寺書寫對聯或教義、嘉言，被鐫刻在龍柱、楹門的已有一百多處，他恭敬的毛筆正楷書寫佛教經，如金剛經、阿彌陀經等，數十年如一日，未曾間斷，自1995年至今總計有35部46冊2000多萬字，並獲得國立故宮博物院編目列冊珍藏 ，另有蕭季慧編著的「詠竹千首」、「蕭季慧傳承雙管書法」等六本書法作品集獲得珍藏。

「舞墨逸生-蕭季慧雙管書法展」展出作品包括書宗顏體作品、師承先師筆風作品、蕭季慧多元創作作品、多頁透拓作品、抄寫印刷版經書，使用的素材除宣紙之外，另有竹材、紅木、貝殼、布料、陶瓷、玻璃、壓克力…等，共計70幅作品，即日起在南華大學中道樓三好廳展出至6月17日，歡迎民眾踴躍前往參觀。

雙管書法家蕭季慧老師現場揮毫。(照片/南華大學提供)

「舞墨逸生-蕭季慧雙管書法展」在南華大學中道樓三好廳展出至6月17日。(照片/南華大學提供)

「舞墨逸生-蕭季慧雙管書法展」5月31日假南華大學藝文中心舉辦舉行開幕茶會。(照片/南華大學提供)