龍舟賽是每年端午節最熱血的活動之一，受疫情影響，全台許多龍舟賽事都已經取消，讓僅剩的比賽競爭更加激烈，但對嘉藥龍舟隊員們來說，參賽、奪牌就是勇往直前的理想，就算無法到水域區練習，就算中途有人確診無法出門，大家依舊不斷自主鍛鍊，使用划船機調整姿勢，練習划船節奏，只為了把握機會代表學校出賽，並一舉拿下好成績。

由嘉南藥理大學水上活動社所組成的龍舟隊繼勇奪「2022高雄港都盃龍舟暨SUP立式划槳邀請賽」國際學生混合組及國際學生女子組雙料冠軍後，積極備戰，希望能再次於高手雲集的「高雄愛河龍舟嘉年華」中拿下佳績。此外，勇奪全大運擊劍團體賽冠軍～嘉藥三姝廖偵羽、施品均及李宜菡同時也是龍舟隊的成員，投身高雄港都盃龍舟邀請暨SUP立式划槳賽，握劍的手換成拿槳也絲毫不遜色，再拿下該賽的雙料冠軍，堪稱是海陸雙霸主，也是揮灑青春活力的最佳寫照。

嘉藥三姝廖偵羽、施品均及李宜菡在全大運拿下擊劍團體賽冠軍。(圖/嘉南藥理大學提供)

廖偵羽、施品均及李宜菡三位同學因龍舟隊而接觸現代五項(馬術、擊劍、射擊、賽跑以及游泳)，她們特別感謝莊璧誠、王暉評兩位教練的提攜，在莊璧誠教練因交通意外離開後，大家共同的心願就是要以最棒成績獻給莊教練，不只是兌現對他的承諾，也是對自己的交代，才能在全大運中以些微差距贏下最後勝利。

嘉藥水活社團員期望在高雄愛河龍舟嘉年華拿下好成績。(圖/嘉南藥理大學提供)

嘉藥游泳隊及水上活動社教練王暉評表示，不論是擊劍團體賽或是划龍舟，都非常講究團隊合作，三位同學都非常認真，即使全身都是傷，還是把握每一次練習與對打機會，才能讓體能技巧與團隊默契在關鍵時刻得以發揮，而培育選手的不只是為了好成績，更是要幫助選手在競賽過程中找到快樂與正面意義，看到三位選手完成對逝去教練的承諾，十分欣慰，也讓這次的冠軍更有意義!