創立於2012年的路思義合唱家今年正式邁入10週年，本周日(6/5)晚上七點三十分在東海大學路思義教堂，將舉辦「合十」夏季音樂會，邀請社會大眾一同來見證十週年的榮耀時刻。

「合十」夏季音樂會，由Mr.Rice擔任指揮，音樂會除了演唱多首經典合唱曲目，還有室內樂以及畢業生獻唱，本次除了實體的演出以外，主辦單位並準備現場直播，讓無法親臨的聽眾共享音樂盛宴。

東海大學前校友總會長袁祝平表示，路思義合唱家承襲了當年聖樂團的精神，很感動在此疫情艱難時刻，學弟妹以無畏的勇氣完成這十週年的歷程，感謝這十年來所有參與的指揮、伴奏、團員，指導和協助的校牧室牧師及同仁，亦對所有支持合唱家的師長、校友、各界人士以及所有觀眾表達最深的謝意，希望在大家的支持下，愛好唱歌的同學們在東海永遠有一個溫暖的家。

路思義合唱家團員表示，「合唱家，我們不只一起唱，更是一個家。」10年以來一代傳一代，不變的是熱愛歌唱的心。另一位校友團員指出，能一起唱歌，一起在歌聲中體驗生命的喜怒哀樂，一起體會天父上帝的心意，在生命中極為珍貴。自己也是聖樂團的老校友，也和一些夥伴成為終身的朋友。

東海大學路思義合唱家「合十」夏季音樂會，採線上實體同步，6/5日晚上19:30歡迎一起聆聽。(圖/東海大學提供)

「合十」夏季音樂會，歡迎6/5日晚上七點三十線上觀看聆聽：

Youtube直播，名稱Luce Choir：https://youtube.com/channel/UCKcWgVXg9r3BKdd5GVwfnRQ