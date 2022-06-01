研討會使用玄奘大學自製Gather Town，高度模擬實體研討會功能及校園行銷。(圖/玄奘大學提供)

玄奘大學今(6/1)日於線上舉辦「2022高等教育教學理論與實務國際研討會」。邀請日本關西大學名譽教授海渡由利子及國際部教授池田佳子，分享雙語國際教學的經驗，帶給臺灣學術界不同思維。玄奘新建置的「Gather Town 小玄奘」，除了做為壁報論文發表場地，同時也成為教學展示與互動的最佳場域。

玄奘大學校長簡紹琦致詞時表示，為了讓教師及臺灣學術界掌握不同領域，更國際化的教學觀點，每年舉辦國際研討會且邀請國內外學者，進行課程優化之經驗分享。日本臺灣交流協會臺北事務所日語專家細田敬子也表達對於今年研討會台日交流的期待與祝福。本次「2022高等教育教學理論與實務國際研討會」採取線上發表方式進行，分為中文場次(11篇論文)及日文場次(5篇論文)。去年玄奘大學研發處教學發展中心首與應用日語學系合作教學研討會，在日本相關學術社群已產生一定的影響力，投稿量也大增。因此本次研討會特別將日文發表場次獨立出來，此次除了國內日語學系相關學者參與之外，更有日本學者跨國發表。

日本關西大學名譽教授 海渡由利子(カイト由利子) 。(圖/玄奘大學提供)

日本關西大學名譽教授海渡由利子在主題講座中談到應對全球化社會外語教育的過去與展望。海渡由利子提到過去由背誦、文法，而不是以對話為主體的日本英語教育。因應二十一世紀人才養成的四大目標 (思考方法、做事方法、ICT 資訊溝通技術、社會生活)，英文溝通能力變得愈來愈重要，過去日本學校會以自己制定的標準來評估學生的英文能力，現今日本教育部會採用國際化的CEFR系統來進行英文評量，這也是全球標準。根據令和三年的「英語教育實施狀況調查」，目前日本通過CEFR A1 (英檢三級) 的國中生有 47%，CEFR A2 (英檢準二級) 的高中生有46%。海渡由利子認為「學」英語和「用」英語學同樣重要，因為英文要能應用在生活中，才是學習英文的真正意義。

日本關西大學國際部教授 池田佳子。(圖/玄奘大學提供)

本研討會參與來賓於Gather Town空間交流-左起 玄奘大學教學發展中心郭淑齡主任、日本關西國際大學教授池田佳子、日本關西大學國際部教授 山本敏幸、玄奘大學應用日語學系池田辰彰主任。(圖/玄奘大學提供)

日本關西大學國際部教授池田佳子以「非取代留學的線上型國際教育：談COIL/Virtual Exchange對後疫情時代全球化社會的貢獻」為題進行主題演講，談到沙文主義、外國人/異文化恐懼症、排外的愛國主義都會產生降低多元化的不良影響。目前產業皆著重多元性、平等及包容性，且加大對於ESG的投資。在社會部份，與海外的合作就成為不可抵擋的趨勢。池田佳子也提出，COIL (Collaborative Online International Learning) Virtual Exchange 的三部曲— 破冰(個人相互認識)、文化比較與分析(發現彼此文化的異同、提升對彼此文化的理解)及異文化團隊協作(以異文化所組成的團隊，進行專題解決企劃)。池田佳子更發表了最新的J-MCP 模式，以關西大學、日本其他大學、海外大學三間主要大學為主體，但所有海外學生都能申請參加同一課程。其中一次共有200位學生申請，最終由來自11個國家的80位同學組成一個班級，在此跨文化交流的課程模組下，學生們都得到豐碩的學習成果。

2022玄奘大學高等教育教學理論與實務國際研討會上線人數高達114位。(圖/玄奘大學提供)

2022玄奘大學高等教育教學理論與實務國際研討會 日文發表場活動參與者合影。(圖/玄奘大學提供)

本研討會使用玄奘大學自製Gather Town，展示教學成果分享。(圖/玄奘大學提供)

玄奘大學為了活潑線上研討會的學術感，現場添加了電玩元素，利用Gather Town呈現出微型玄奘大學，參與者可藉著角色扮演，成為一位虛擬人物自由走動、認識玄奘，也可以邀請發表者及參與者在Gather Town裡互相使用語音進行討論，近距離的對話聊天；高度模擬實體研討會的功能，進行壁報論文、教材或學習成果展示，達到更深層交流的目的。整場研討會最高參與人數高達114位，參與者給予的回饋意見都呈現期待未來再次參加，跨國研討會能讓他們獲得更多不同思考教學方向，也讓本校研討會圓滿達成目標，期許更好的教學方法及成就。