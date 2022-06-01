大專校院110學年度五人制足球錦標賽，一般男生組大專校院共計有33隊參賽，健行科技大學在此次循環比賽中旗開得勝，一路踢進決賽，最終贏得冠軍獎盃。

參賽隊伍是由17位國際產學專班學生所組成。這群來自印尼的學生，離鄉背井來到台灣求學，平日的生活除了在學校上課，以及到學校合作的產業進行實習外，閒暇之餘，每週固定利用學校空地、戶外籃球場等空間練球。為了挑戰自我而報名組隊參賽，隊長-夏佛，是這支隊伍的靈魂人物，他克服語言障礙，在台灣取得足球教練資格，用心指導隊員們踢球技巧。去年參賽時就展現實力，贏得亞軍，今年又再次以精湛的球藝，在此次比賽中贏得佳績。

健行科技大學一向以「天行健，君子以自強不息」之創校精神培育學生，期待學生發揮潛能，成為才德兼備的人才，學校也全力支援學生參賽。這群同學，為了感謝在台灣受到學校良好的照顧，個個期待能在畢業之前超越顛峰，並為學校爭取到最大的榮譽。在今年的賽事中，隊員們除擊敗對手奪冠，同時也獲得最優秀守門員金手套獎、入球最多的球員金靴獎兩大獎項。奪冠的勝利，將是這群外籍生在台灣求學的美好的回憶，與帶給學校最值得紀念的榮耀。