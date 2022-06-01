台北市因應確診人數降低、全市5-11歲學童業於111年6月3日前完成兒童BNT疫苗接種，全市12-18歲學生預定於6月6日前完成第三劑追加劑接種，公私立各級學校自111年6月6日(星期一)起恢復實體課程，但中國九及高三仍持續進行遠距教學至畢業典禮前一日。

教育局提醒各校(園)進行實體課程時，須加強落實相關防疫措施，家長如基於疫苗接種後之健康照護，得為子女請疫苗假(或防疫假)，請假不列入出缺勤紀錄，各該平時或定期成績評量，則依學校評量規定彈性辦理。學生亦可申請自主防疫假，但實體評量需要返校。

此外，幼兒在園期間，若發現高燒、嘔吐、呼吸困難、意識不清等疑似新冠肺炎重症症狀，應依幼兒園緊急事件處理機制（包含幼兒緊急傷病施救注意事項、傳染病通報作業流程及校安通報作業流程等），並立即啟動隔離並由專責人員陪同照護且同步聯繫家人，如進一步評估有危害任何生命跡象時，則立即啟動119緊急救護，協助送醫。

另畢業典禮以不開放外賓參加為原則，請學校邀集家長會、教師會、學年教師及畢聯會等代表召開會議討論後，取得共識辦理，辦理模式得採實體、線上或混成模式，並得依學校規模與場地空間，加強防疫措施彈性安排。

中等學校維持室外場地開放，不開放室內場地；國民小學(含幼兒園)各類跨校大型活動仍全面暫緩辦理，中等學校維持辦理，但主辦單位須向學校提報防疫計畫，由學校審核通過始得辦理，參加人員需完成3劑疫苗，若未完成3劑接種或提供不適接種醫師證明者則須提供3日內快篩陰性證明。