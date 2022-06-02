聯合國高度肯定巨大集團創辦人劉金標先生對全球自行車產業的貢獻，劉金標因而成為台灣首位獲得「2022年度聯合國世界自行車日獎 - 特別終身成就獎」傑出人士。自行車新文化基金會及微笑單車公司董事長劉麗珠亦獲得「自行車領導與卓越貢獻獎」。頒獎典禮今(6/2)日於東海路思義教堂舉辦，由東海大學校長張國恩代為頒發，聯合國世界自行車日的創始人Leszek Sibilski博士並稍來祝賀。

右起東海大學校長張國恩、自行車新文化基金會董事長劉麗珠劉麗珠、巨大集團創辦人劉金標。(圖/東海大學提供)

頒獎典禮巨大集團創辦人劉金標、自行車新文化基金會及微笑單車公司董事長劉麗珠，東海大學校長張國恩、巨大集團董事長杜綉珍、台中市政府交通局副局長江俊良、中華民國運輸協會理事長秦玉玲、觀光局副組長蔡宗昇、泉新工業（股）公司董事長涂鐵雄、愛爾蘭商速聯台灣分公司總經理陳鴻毅、東海大學校友總會長李基正及各地校友會代表、明道中學校長汪大久等嘉賓連袂出席，冠蓋雲集。

東海大學校長張國恩表示，「2022年聯合國世界自行車日獎」，獎項強調感謝促進全民騎自行車運動，和堅定不移地支持世界自行車日之領導力與卓越表現之人，原訂於明(6/3)日於紐約聯合國進行頒獎儀式，然而因疫情嚴峻，本次採用線上頒獎並寄送獎盃給予獲獎人。劉麗珠是東海大學會計系校友，曾獲頒第16屆傑出校友，現為東海大學董事會董事，因為劉金標創辦人與劉麗珠董事長父女對東海大學創校精神與辦學理念相當肯定，所以此次代聯合國頒發此獎項。

巨大集團董事長杜綉珍代創辦人劉金標發表得獎感言， 50年來她與劉創辦人一路從小公司到今天市值超過千億的巨大集團，不論全球的局勢如何轉變，台灣仍是掌握世界自行車的力量，而這都是源自於劉創辦人當初的創見。2007年台灣面臨金融危機，當時劉創辦人利用最棒的時機為台灣帶來最美的風景，帶動自行車隊的風潮，也讓世界各國皆來台取經。劉創辦人「以身作則」的精神，帶領著巨大集團向前邁進。

劉金標1972年創立巨大機械，於2016年卸任，在其領導之下，生產製造一億一仟三百四十六萬台自行車，1981年創立捷安特自有品牌，製造的自行車暢銷全球五大洲，以全球最新進技術打造碳纖超輕量自行車，自行設計的眾多車款獲獎無數。此外，贊助世界級的職業自行車隊、帶動台灣、大陸及東北亞地區的騎乘、支持在地自行車活動及創設公益性質的公共自行車(YouBike)不遺餘力。以高齡之姿身體力行，倡導騎車對身心的健康。73歲及80歲時，分別以15天及12天挑戰自行車環繞台灣一圈。劉創辦人口中「一生最有意義的事」，為台灣創造全新的觀光價值，高周轉率的使用量，吸引其他國家的城市紛紛前來取經，英國獨立報曾因為 YouBike 而評比台灣為全球六大最cool的適合騎自行車的國家之一。終身以「自行車傳教士」為職志的劉創辦人，希望推動台灣為「自行車騎乘樂園Cycling Paradise」。

自行車新文化基金會董事長劉麗珠(左)，獲「自行車領導與卓越貢獻獎」與東海大學校長張國恩。(圖/東海大學提供)

自行車新文化基金會及微笑單車公司董事長劉麗珠表示，聯合國世界自行車日的起心動念就是在台北，因為獎項創辦人2016參加台灣的自行車論壇，在當時的活動中深受感動，回美國後致力推動6月3日為聯合國世界自行車日。尤其對於這兩年絲毫不受疫情影響，且透過網路及社群不斷推動自行車日，所以聯合國頒發這個獎項。

劉麗珠自2008年被劉金標創辦人徵召回台，加致力於騎乘風氣的推動。為使台灣在規畫自行車公共建設時可以藉國外案例開拓視野，特別籌組參訪團邀請台灣政府官員前往荷蘭、日本愛媛縣及廣島縣，考察當地城市及近郊便利友善的自行車建設。2011年籌辦的中華民國建國百年紀念活動「轉動台灣向前行」，創造72,919人同時騎車的金氏世界紀錄。近年來更以設計優良並建置成功的公共自行車系統 – YouBike 獲得國內外肯定，也成功為台北市取得2016年「全球自行車城市大會」首度移師亞洲舉辦的第一個城市。