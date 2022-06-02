教育部111年補助大專校院選送優秀學生出國研修(學海飛颺)或國外專業實習(學海築夢)計畫於5月31日公佈，玄奘大學分別獲得84萬元及221萬8400元補助經費，補助在學學生前往日本研修或實習，核定金額與補助人數皆創新高。

應用日語學系池田辰彰主任訪視在日本野沢温泉飯台實習的學生。(圖/玄奘大學提供)

玄奘大學校長簡紹琦表示，受新冠肺炎疫情影響，出國學習停滯了2年，但學生們仍在教師的教導與鼓勵之下，持續加強自己的外語能力，遂能在機會來臨時脫穎而出。學海飛颺計畫共獲得補助7名學生前往日本關西大學、關西國際大學、中村學園大學及松山大學修讀一學期或一學年；學海築夢計畫補助31名學生前往日本餐旅業、運動休閒管理及渡假飯店實習3個月。此項教育部的獎勵機制，給予本校學生許多挑戰自我的機會，曾受本計畫補助出國研修或實習的學生，畢業之後多被日本企業留聘在日本當地或台灣分部就業。

應用日語學系池田辰彰主任訪視在日本滑雪場實習的學生。(圖/玄奘大學提供)

以去年6月畢業的應用日語學系段秉辰同學為例，大三時透過該項計畫補助前往日本滑雪場實習，隨即開啟不一樣的學習道路，今年退伍之後，很快的陸續獲得多家日本知名企業面試的機會，最後選擇日本至誠堂製薬株式會社，將於本月底啟程赴日本奈良總公司任職。此外，曾以交換學生身份赴日本關西大學研修的林姓學生，在國外修讀期間，體驗日本生活與職場文化，透過與同儕間的互動學習，建立自信心，畢業後的求職期間，成功突破日本企業三次面試的關卡，目前於日本兵庫縣觀光飯店工作。

國際移動力已成為未來人才之首要關鍵能力，玄奘大學將持續推動國際學習計畫，讓學生勇敢出國圓夢，提昇國際視野，做個國際人，讓人生閱歷更充實豐富。