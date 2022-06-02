受疫情影響，許多大專校院紛紛實施遠距教學到期末，但有許多境外學生留在學校宿舍，不少境外學生都是在臺灣第一次歡慶端午節，為了讓離鄉背景的學子感受端午佳節的溫暖，義守大學粽香四溢，特別準備200顆傳統肉粽和160顆水晶粽，並配合防疫政策，將粽子於定點發放送給境外學生。

義守大學國際及兩岸事務處舉辦「義起慶端午－端午送粽香」活動，準備200顆熱騰騰的粽子送給因疫情許久沒有回家的境外生。粽葉裡包著香Q的糯米、滷肉、鹹蛋黃、香菇、栗子、花生等，濃郁的香氣加上用料豪邁，每一口都讓學生吃的好滿足。就讀華語文中心，來自秘魯的顏安妮第一次吃到肉粽，她說口味跟肉包很像，覺得非常好吃。國際企業經營學系印尼籍的黃書文說，印尼也有肉粽，但臺灣的口味比較清淡，學校舉辦端午節活動，的確讓兩年沒有回家的他，在校園就有家的感覺。國兩處處長吳岱栖表示，端午節是重要節慶之一，義守大學境外生能量豐沛，在端午節前夕分享肉粽的美味，也讓境外生認識節慶文化，並感受義大最撼動人心的人情味。

義守大學學務處準備水晶粽，讓境外生吃到不一樣的粽子，收到水晶粽的學子直呼很特別。(圖/義守大學提供)

除了傳統肉粽外，學生事務處生輔組的「僑生端午聯誼活動」，則準備160顆的水晶粽，不同於傳統肉粽的風味，水晶粽以黑糖珍珠、草莓煉乳口味為主，甜而不膩的口感，不只女同學收到非常開心，就連男同學也很好奇水晶粽的味道。來自馬來西亞廚藝學系大一學生林俊彬說，吃起來就像冰淇淋一樣。另一位同樣來自馬來西亞企業管理學系大三的陳美杏說，一拿到水晶粽回到宿舍就迫不及待品嚐，口感像是草莓大福，吃完真的有幸福的感覺。

義大境外學生在杯套上手繪畫出端午節意象，透過活動認識端午節的文化意涵。(圖/義守大學提供)

義守大學同時也安排手作杯套體驗，讓留在宿舍的境外學生製作端午節主題杯套。雖然境外學生對於端午節相當陌生，但在老師的講解下，他們一筆一畫畫出端午節的意象，製作專屬他們個人與端午節的紀念杯套。來自越南應用英語學系的杜氏秋芳也說，越南沒有端午節，來到臺灣第一次體驗端午節慶，覺得新奇有趣，學校不僅送粽子給境外生，還特別安排手作體驗，讓她深刻的感受義守大學一家親的溫暖。