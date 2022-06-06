泰國駐台北貿易經濟辦事處代表曾德榮日前前往龍華科技大學參訪，實地的了解台灣技職教育實務；並藉由參訪，認識臺灣新南向教育政策，雙方並就人才培育議題廣泛交換意見。

曾德榮代表對龍華科大豐沛研發能量及產學合作成果，留下深刻印象。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大校長葛自祥表示，學校以「務實、卓越、創新」的理念，想培養出產業實務人才，以及具有創新技術的應用型科技大學，期許培育出企業、社會所需的人才。在新南向國際產學班計畫部份，龍華科大和泰國蒙固國王科技大學(KMUTT)等校進行校際合作交流外，近年更擴大招收新南向國際產學合作專班、3+4僑生產學攜手專班，目前校園境外生人數超過1300名，新南向教育交流成效顯著。

葛校長指出，為了增加國際合作，去年底僑務委員會與龍華科大合作，一同成立了「僑務委員會泰國高科技人才培訓基地」，合作開設了「電子產品檢測班」、「智慧製造應用與機器深度學習培訓班」及「5G電路板製程工程師培訓班」等三個專班，運用龍華科大的教學資源與技術，為泰國臺商企業培育具專業實務能力之高科技人才，並能深化雙邊學者、學生、產業人力交流。

在今年的1月龍華科大也與泰國-台灣(BDI)科技學院簽訂合作備忘錄，開始產學合作和學術交流，目前計畫開設智慧製造與電子商務的暑期專班，望共同同培育台灣及泰國兩地技術實務人才。

曾德榮代表一行參觀DREAM圖書館並合影。(照片/龍華科技大學提供)

曾德榮代表參觀了龍華科大DREAM圖書館、（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠、3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠等相關專業教室，對學校豐沛研發能量及產學合作成果，留下深刻印象，期盼未來有機會深化人才培育及產學合作，以滿足泰國當地技術人才需求。