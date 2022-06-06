國立台南大學在6月5日舉辦實體線上並行的畢業典禮，因疫情之故典禮規模採縮小規模辦理，在校園的戶外區有設置直播和紀念背板，供畢業生與家長觀看與合照留念。

台南大學承襲往年「鳴鐘儀式」(照片/台南大學提供)

南大承襲往年的傳統，由師生代表於府城校區南大鐘樓前進行「鳴鐘儀式」，鐘上刻有「春風化雨」、「百年樹人」，以祝福畢業生鵬程萬里、叮嚀學子學無止境，邀請師長和畢業生代表於畢業典禮時鳴鐘，鐘聲綿延象徵師生祝福的傳遞。

南大校友總會吳東林理事長頒發僑生績優獎(照片/台南大學提供)

畢業典禮於府城校區啟明演講廳辦理，各學院學制畢業生代表與受獎代表出席，黃宗顯校長及校友總會吳東林理事長在畢業典禮上給予勉勵，並頒發市長、議長、藝能等獎項。共計1,416位畢業生獲得學位，由各學院學制畢業生代表依序逐一入場，接受撥穗與頒證，典禮隆重溫馨。

111級畢聯會劉嘉齊等6名學生代表畢業生致詞，分享在校生活與學習的知識，此外，由羅于翔、李承恩及鄭茗齊等同學共同製作111級專屬的畢業歌「口罩遮住的笑容」，雖然在畢業之際受疫情影響，希望大家不要忘了在校園裡曾經發生的點點滴滴，也要永遠記得在南大的美好回憶，祝福所有畢業生展翅高飛、鵬程萬里。