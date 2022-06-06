高雄科技大學能源科技研究中心/永續發展中心、環境教育機構與環境與安全衛生工程系實施大學社會責任實踐計畫「智慧守望，環境再生」計畫—(e-WATCHER)在地深耕多年，日前舉辦「翻轉在地-永續發展、地方創生與社區再造共學工作坊」，期望挖掘在地DNA、擬出發展策略，落實在地永續的目標。

圖中為本次「智慧守望，環境再生」(e-WATCHER)計畫主持人環安系副教授李家偉。(照片/高雄科技大學提供)

台灣在2020年首次發生了人口負成長，預估在2026年邁入超高齡社會，青壯年人口往都市移動，鄉村產業勞動力不足，使得城鄉發展的差距持續拉大。行政院期望透過提升在地文化與新創結合，依照地方特色產生就業機會，來改善城鄉人口不均與整體發展不平衡的問題。

共學工作坊透過產官學合作，邀請了國發會地方創生南區輔導中心、信義房屋公益事業推動組、林園紅樹林學會、月世界人文協會等單位，在田寮月世界遊客中心辦理，工作坊安排手作DIY課程，利用月世界的泥岩來雕塑作品，並走訪俗稱「惡地」的月世界地質公園，體驗在地特殊景觀與人文歷史。

共學工作坊邀請產官學代表，分享地方創生經驗與做法。(照片/高雄科技大學提供)

「智慧守望，環境再生」計畫也投入學術與專業技術，關注在地環境問題，供社區、學校及企業環境教育方案及輔導，此外，計畫連結公民營機構，運用遠端智慧監測，共同關懷校園及社區的空氣品質，不但減少空氣污染，還進一步降低COVID-19的染疫風險。

共學工作坊的學員踴躍發問，對地生創生議題有高度興趣與關注。(照片/高雄科技大學提供)

地方創生南區輔導中心執行長吳涵瑜指出，地方創生最重要的就是做到「安居樂業」，重視在地就業、就學、就醫問題，希望找出在地的產業DNA，綜合性解決地方問題，有想法的在地團隊或個人都可以來參與地方創生。

共學工作坊受邀講師包括林園紅樹林學會理事長蘇文華(左1)、高科大環安系副教授李家偉(左4)、國發會地方創生南區輔導中心執行長吳涵瑜(右3)。右1為主持人、高科大能源科技研究中心兼任助理教授韓長龍。(照片/高雄科技大學提供)

聯合國推動17項永續發展目標(SDGs)，引領各個國家朝向永續發展，在地的永續，需要政府、企業、民間團體與在地居民共同努力營運，將各方資源及人力與能力整合串聯，才能協助在地的未來發展與營運並翻轉在地。