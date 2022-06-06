南華大學民族音樂系畢業班同學為展現在四年來所學，在疫情嚴峻當下，仍克服萬難，完成個人專場音樂會，將精湛的演奏能力呈現給到場的老師與觀眾，場場表演皆高朋滿座，同學也於謝幕時藉此感謝師長與家人四年來的支持與指導，現場溫馨感人。

今年畢業班展演的樂器多元，包括大小提琴、古箏、中國笛、古典吉他等樂器，同學透過四年來跨界表演課程學習一對一的專業訓練，打開了對於世界音樂的視野，奠定了獨當一面站上舞台的成熟的表現。

南華大學民音系畢業生莊士峰同學，以優異的古琴彈奏表現，錄取國立臺北藝術大學傳統。(照片/南華大學提供)

本屆畢業生包括在2021第七屆馬來西亞山打根音樂節國際音樂大賽中分別獲得鋼琴獨奏與流行歌唱金獎的陳承陽與莊子瑩，以古琴演奏專業錄取國立臺北藝術大學傳統音樂學系碩士班的莊士峰。莊士峰同學表示，謝謝南華四年來的栽培，這些日子，系上讓他在跨界表演舞台上挑戰許多自己覺得不可能做得到的事情，同時也讓他重新認識自己，完成自我實現。

民族音樂學系系主任馮智皓指出，南華大學民族音樂系已邁向第21年，學校不僅提供高額獎學金，在2020年更新建專業的研究教室、舞蹈排練室、中西樂團排練廳、雅樂館、流行樂團排練室與18間個人練習之專業隔音琴房，完善的軟硬體教學設施及優質的學習研究環境，讓學生在求學過程中，得以不斷的成長與進步。

南華大學民音系廖姿渝同學，畢業音樂會以大提琴演奏獲得堂彩。(照片/南華大學提供)

南華大學民族音樂學系為臺灣唯一一所涵蓋多元音樂文化與跨界表演藝術的學系，學習內容涵蓋世界音樂與舞蹈。2020年起學士班開始同時招收具有舞蹈專長之學生；2021年起該系劃分為「展演創作組」以及「藝術管理組」，藉此提升全方位競爭力，以創造學生因應未來多元社會，增加更多元的就業機會。

南華大學民族音樂學系獨立招生正在報名中，歡迎熱愛「傳統與創新」的表演藝術人才或是對於藝術行政管理產業有興趣的學生報考就讀。