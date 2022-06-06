大理高中國高中畢業典禮，受新冠肺炎疫情影響，在師生齊心努力規劃下，採取「實體活動加線上直播」方式進行，期盼在健康安全無慮之下讓所有畢業生寫下國高中生涯最後的耀眼。

大理高中國高中畢業典禮，畢業生準備的才藝表演。(照片/大理高中提供)

學務處主任陳乃慈表示，前年的畢典於各班教室辦理，去年的畢典則因疫情嚴峻，學生只得在家線上直播，因此今年得以現場實體進行，我們不但在流程上保持精簡、做出特色，更進行嚴謹的防疫措施，希望可讓本屆畢業生不再有悵然、落寞與遺憾，享有一場難忘的畢業典禮。

大理高中國高中畢業典禮頒發市長獎環節合影。(照片/大理高中提供)

市長獎得主楊惠婷同學(大學個人申請錄取國立臺灣藝術大學等多所音樂類科系)表示，在大理高中三年他參與了許多學校活動，其中接待海外友校時的開場表演和圖書館改建社區共讀站的開幕演出讓她多了許多表演機會，真的感謝大理的老師。

畢業生陳智傑同學(科大繁星錄取國立臺北商業大學)表示，自己在高中階段的學習，因在高二選讀了「資訊應用學程」，透過努力學習獲得許多證照，並代表學校參加兩次「臺北市創業創新與實務閱讀」競賽，分別獲得第一名與佳作的成績。真的感謝大理給予的舞台與能量，也感謝大理老師的用心指導，我也期待大理學弟妹能越來越優秀喔。

大理高中國高中畢業典禮，師長於校門口歡送畢業生。(照片/大理高中提供)

畢業生蔡宗霖同學(大學繁星錄取國立體育大學)表示自己進高中前沒有學習重心與動力，但在高二時遇到非常熱情的老師，帶領我從無到有，完成飛機餐探究主題的小論文，然後不斷地參賽及修改，最後得到小論文競賽優等的佳績，之前從未期待過自己能在學術性質的競賽得獎，老師一直鼓勵我，激發我的潛力，也在我心中留下美好的銘記。

畢業典禮最後由校長楊廣銓帶領師長歡送畢業生，並勉勵祝福所有畢業生「2022的畢業生辛苦了，第一屆新課綱加上混成學習的交會影響，你們的人生既真實、魔幻又閃亮，希望大家得以啟發、成長與茁壯，成為未來社會的支持與棟樑，大家加油and大理最棒！」