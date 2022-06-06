新課綱第一年，薇閣高中學生個人申請成績輝煌、表現亮眼。其中包括王璿徹、陳仲廉、陳致安皆錄取台灣大學醫學系，另有34位同學，率取陽明交通、成大、北醫、中山、中國等各大名校醫學系。

各大學除成績之外也看中面試成績，並將自主學習與學習成果表現內入考量。薇閣中學從高一就讓學生自主研究，適性發展，教師團隊給予孩子寶貴建議，設計科學研究課程，有計畫、有架構式的將學習歷程逐步完成，累積到高三時成為錄取理想大學的最佳途徑。

薇閣中學個人申請臺大醫學系正取生，左起陳致安、王璿徹、陳仲廉。(照片/葳格高中提供)

正取台大醫學系王璿徹同學表示，他從高一時決定當醫生，在生物及化學各項競賽中屢獲佳績，包含化學奧林匹亞競賽、生物奧林匹亞競賽。高二時獲得LSE倫敦政經學院書卷獎，他重視自主學習，積極參與陽明交通大學高中數理資優研習課程，並參加中研院資優人才培育計畫專題研究，為期兩年且每週持續不間斷的參與研究，對臨床研究有高度興趣。此外，他投入各項志工服務，在陽明教養院、臺大醫院等機構長期實習，培養自己的耐心與人文關懷，立志要當個有溫度的醫生，幫助需要的人。

同時錄取台大醫學系與陽明交通醫學系陳仲廉同學，在中研院生命科學資優培育計畫中，完成乳癌轉移相關期末結業報告，生物奧林匹亞初賽第三名，複賽全國第一，入選國手選拔營。疫情期間上課方式轉換至遠距，他和同學在導師帶領下一同組織線上讀書會，探討時事、醫療議題，學習從不間斷。陳仲廉擔任科學研習社社長，傳承科學研究方法，減少學弟妹銜接課程的困擾。未來，想從中研院所學的科學培育及志工經驗中，透過進階研究，促進科學發展，協助他人，立志成為一名在臨床端盡心盡力的醫師。

薇閣中學個人申請臺大醫學系正取生，左起陳致安、王璿徹、陳仲廉。(照片/葳格高中提供)

錄取台大醫學系的陳致安同學，熱愛生物和化學，曾在生物、化學奧林匹亞競賽獲得好成績。除了生物科學外，他還參加臺北市西班牙語簡報達人競賽榮獲第三名，擁有音樂才華的陳致安是校內高中合唱團的吉他手，並創作班歌，外表陽光、內心溫柔的陳致安在疫情期間，帶領同學撰寫感謝卡，創作歌曲贈送醫療人員，感謝在疫情中為台灣民眾付出的心力。

雖然今年畢業生遇到史上最難數學題，又遭疫情嚴峻干擾，在種種困難下，薇閣學生仍衝出亮眼成績，共72人次正取臺大各頂尖科系。