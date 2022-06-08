南華大學日前與廣達社會福利慈善事業基金會、福爾摩沙雲創基地簽署產學合作，針對產學合作專業對接、學生實習等方面進行交流。由南華大學副校長林辰璋與廣達社會福利慈善事業基金會董事長陳瑞祥簽署產學合作，未來將提供學生實習就業機會。另也與福爾摩沙雲創基地張進鑫執行長以及進駐基地的10家企業簽署產學合作協定，並進行交流座談。

畢業於南華非營利事業管理研究所的廣達社會福利慈善事業基金會陳瑞祥董事長與其夫人羅富妙(廣達老人長期照顧中心主任)。由陳瑞祥董事長分享其因從小罹病行動不方便，但家人不放棄他，歷經挫折與一路上的貴人相助，到現在有能力回饋社會的人生經歷，廣達不是只為賺錢，更重要是服務社會。林辰璋副校長回應，安養照顧不是砸錢就可以，是要付出心力，在廣達看到了很好的企業文化，後續雙方將進行實習跟就業人才培育。

此外，台中市創新創業協會張進鑫理事長同時也是福爾摩沙雲創基地執行長，分享創新創業協會是很好的組織，會員夥伴之間不會排擠，而是分享跟串聯，串聯產官學多方資源，串出美好的未來。林副校長鼓勵新創企業，要做出特色跟差異化，在基地有人陪伴、有輔導團隊還有各方資源的協助，希望各位創業夥伴能同中求異，找出自己的特色，發掘問題及可能影響發展的因素，加以排除改善，找出有利成功的因素。新創就是要異業結合，跨領域激盪出火花。

南華大學此次產學合作簽約不僅拉進產業與學校的距離，更希望能透過實習合作讓學生畢業後在企業留任。南華大學在生命教育、環境永續有很好的成果，尤其是今年剛掛牌的臺灣生命教育意象館，歡迎大家來體驗從出生到往生的沉浸式體驗。

南華大學與廣達社會福利慈善事業基金會攜手產學合作，左2為林辰璋副校長，右2為廣達社會福利慈善事業基金會陳瑞祥董事長。(照片/南華大學提供)

南華大學與福爾摩沙雲創基地攜手產學合作，張進鑫執行長(右)向林辰璋副校長(左)介紹福爾摩沙雲創基地。(照片/南華大學提供)