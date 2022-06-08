四技二專甄選入學通過一階篩選之考生須依志願校系規定日期前完成第二階段報名與網路上傳（或勾選）備審資料，並於6月17日至7月3日參加各技專校院辦理的面試、實作或筆試等指定項目甄試。

為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，技專校院招策會針對因受疫情無法到校參加指定項目甄試的考生，以及因應招生學校無法辦理甄試等狀況，提供應變方案。

甄試當日，考生若為居家檢疫、居家隔離、自主防疫或尚未解除隔離之確診個案，請配合留在家中，不得參加面試、實作或筆試等到校項目。個案考生請主動檢附證明文件向「招生學校」提出申請，經審核通過，啟動應變方案以統測及資料審查項目計算總成績，經招生委員會進行就讀志願序分發，個案考生甄選總成績達該系組一般生最低錄取標準後，將以外加名額錄取，其名額以該系組招生名額5%為原則。

為兼顧招生公平與防疫考量，第二階段甄試總成績計算方式調整為「將到校項目占比調整至資料審查項目計算，統測占比維持不變」；資料審查項目包含「專題實作及實習科目學習成果（含技能領域）」或青年儲蓄帳戶組之體驗學習報告書，以及「學習歷程備審資料」。

另外，四技二專技優甄審入學將於6月9日至6月19日辦理指定項目甄審，考生如受疫情影響無法到校參加甄審，則應主動向「技專校院招生委員會聯合會」提出事證申請，經審核通過，招生校系改以學習歷程備審資料項目評比。經招生委員會進行就讀志願序分發，個案考生甄選總成績達該系組一般生最低錄取標準後，將以外加名額錄取。

招策會主任委員王錫福校長提醒，個案考生申請應變方案，尚無法取得證明文件時，最遲可於5日內補寄繳驗。考生應於甄試日前留意自身健康情形，若為居家檢疫、居家隔離、自主防疫或尚未解除隔離之確診個案，請主動告知志願校系，倘有私自參加甄試之情事發生，經查證屬實者，將取消甄試成績並依傳染病防治法等相關法規進行後續處理。