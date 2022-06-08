今年畢展作品極具特色，來自排灣族的林杰文，製作音樂專輯「Verse2(第二段)」，紀錄自己。(照片/義守大學提供)

義守大學傳播與設計學院原住民專班的畢業成果展，以「靈源」為主題的十件作品，學生展現堅強的實力和跨界的精彩，將從小生長的原住民部落元素融入於創作中，藉由不同的形式呈現各種靈感來源的成果。從文創商品的設計、平面攝影、音樂創作到影像拍攝等，每件作品可以看見學生的創意，更看到年輕一代認同文化的感動。

畢業展在排灣族七佳部落祭師的帶領下，以莊嚴肅穆的祈福儀式揭開序幕。義守大學校長陳振遠表示，每年參加傳設原民班的畢業展，都為學生亮眼表現感到驕傲，每位學生將各自部落的文化帶入校園，藉由族群融合與相互學習將文化底蘊發揮極致，不但讓外界看見原住民文化的精彩，更讓原民學生從中找到自信與傳承，更在校園裡產生美麗的漣漪。受邀出席的屏東縣瑪家鄉鄉民代表徐惠娟說，每次參與義大原住民專班的活動，都能感受到學校對原住民子弟的用心栽培，真的非常感謝學校的支持。

傳設原民班的講師宋茂璋，同時原住民族電視台南部中心召集人，目睹學生歷經大學四年的蛻變，每位學生都能獨當一面籌辦活動，他紅了眼眶說，義守大學的學生都很優秀，未來都是原住民族電視台人才庫的人選。原住民族學院院長趙仁方表示，義守大學提供專業的教研養分培育學子，讓學生走在適合自己的道路上，並在未來的職涯中綻放光芒。畢展總指導老師胡哲豪指出，今年的作品極具特色，來自排灣族的林杰文因熱愛音樂製作了一張專輯「Verse2(第二段)」，用來紀念自己的音樂人生三部曲。林杰文說，如果把音樂分三段，第一段是感謝父母賦予的音樂天分，而第二段正是現在追夢階段，放手一搏才能實現夢想，第三段則是留給未來的自己。

擔任總召的賽德克族林丞恩，拍攝「獵人紀錄片」來傳達自己家鄉打獵文化，在拍攝過程中，他發現部落早期打獵的族人因年事已高，無法再進入山區裡憶當年，於是林丞恩直接親手製作等比例的德鹿谷村的地形模型，讓部落長輩藉模型描述過往打獵事蹟。負責活動策展規劃的吳凱龍強調，今年展覽以場域分區作規劃，讓嘔心瀝血的創作被更多人看見，很感謝學校一路以來的支持。