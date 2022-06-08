臺北市立大安高工參加臺北市友善校園週評選，在臺北市學校中脫穎而出，榮獲友善校園週績優學校殊榮！在全體師長及同學的協助下，本學期「友善校園週」強調「媒體識讀—善用5W思考法，當個聰明小偵探」，以營造友善的校園氛圍，從而讓學生快樂學習與成長。

臺北市立大安高工參加臺北市友善校園週評選，在臺北市學校中脫穎而出。(照片/臺北市教育局提供)

大安高工亦積極參與三好校園，為推動品德教育的核心，也重視生命教育、人權法治教育及正向管教，結合全校的能量，營造的友善校園環境是孩子能快樂學習成長的基石，而這也是身為教育工作者的職責，孩子們積極、負責的態度，充滿活力且自律舉止，就是教育工作者們最大的成就。

臺北市立大安高工參加臺北市友善校園週評選，在臺北市學校中脫穎而出。(照片/臺北市教育局提供)

在推動友善校園的計劃中，強調尊重、關懷、同理、包容、安全、參與等涵義，以增進友善校園之基礎。大安高工配合市政府每年都辦理多場增能研習及教師成長工作坊，並結合警政、社政、衛政等共同建構團隊資源，希望透過落實友善校園，讓孩子們都能在充滿友善、安全、幸福的校園環境中順利學習成長。