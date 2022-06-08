新北市碧華國中於8日舉辦「第43 屆國中部暨第25屆補校畢業典禮」，以「碧生難忘，華起夢想」為主題，透過科技運用虛實整合精心規劃了一場學習活動，讓在場同學們互道珍重並珍惜相遇的緣分。

碧華國中運用科技、虛實整合舉辦學生最難忘的畢業典禮。(照片/新北市教育局提供)

畢業典禮結合學校科技教育課程，以時下正夯的虛擬實境熱鬧展開。線上直播加上無人機送畢業證書進場、祝福語飛翔等互動與參與，以及虛實整合的個別領獎紀念性與創意讓整場畢業典禮顯得與眾不同，帶給學生難忘的回憶。

校長林建成表示，國內 COVID-19 疫情持續嚴峻，感謝學校同仁配合新北市訂定的「線上畢業典禮活動參考指引」為學生精心規劃難忘的畢業典禮，同時也勉勵同學們：「未來的舞台無限寬廣，找到你能站上去的一個小角落，拿出堅持到底的勇氣往中間移動，你將成為萬眾矚目的焦點。」祝福所有畢業生勇敢去追尋夢想，盡情彩繪自己的幸福人生！

今年碧華國中的畢業生當中，有一個非常特別的班級，那就是補校三甲的九位畢業生。他們以「碧生難忘，華起夢想」表達在三年的課程學習過程中，關關難過關關過的同窗情誼；也因為彼此互相扶持的成功經驗，同學共同決定在今年畢業後一起就讀高職，再當三年的同班同學。其中陳韋君同學則是回鍋就讀第3次才順利完成學業。她感性的說:「因少年失學，期間歷經三次回到學校就讀，真不敢相信我終於畢業了! 」畢業證書終於到手，特別感謝補校程靖惠主任的開導、老師的教導還有同學的幫忙!