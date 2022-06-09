剩66名學生！高雄老牌職校國際商工申請停辦 網淚憶：當年專出帥哥

高雄老牌職校國際商工即將走入歷史！因少子化對招生產生重大衝擊，外加財務不平衡、專任教師不足等問題，學校董事會於今年3月提出停辦申請，目前正由教育局審查中，不少在地人得知消息後非常不捨，回憶這所學校當年專出帥哥。

高雄國際商工創校於1948年，迄今走過73個年頭，如今受少子化衝擊，2014年學生銳減至不到600人，教育局啟動輔導改善經營，然多年來招生情況不見改善，去年日間部更只有7名學生，當前全校僅約66名學生，外加專任教師不足和財務不平衡等問題，教育局即依法要求自下個學年起停辦招生。

而學校董事會經評估後，今年3月主動向高雄市教育局提出停辦申請，目前正由教育部審查核准中。

高雄國際商工於3月提出停辦申請，不少校友不捨。（圖／翻攝Google Map）

停招消息一出，引起許多校友感慨，「我的母校」、「80年的回憶」、「掰了我的母校」、「我的母校要拆了」、「應該有高雄的兩代記憶」、「當初國際都出帥勾ㄟ」、「以前超多帥哥的國際」、「國際都是帥哥欸」。

另外，不少校友表示，高雄4大高職三信、國際、立志和樹德，合稱「三國志樹」，「那三信要跟誰配」、「以後再也沒有人可以完成唸過三國志的紀錄了」、「以後三國志只剩三志了嗎」、「高雄三國志少了一個」、「大樹三國志-1」。