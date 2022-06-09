六月進入畢業季，為讓學子熟悉目前就業市場環境與產業現況，龍華科技大學與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、桃園市政府就業職訓服務處，共同舉辦「職接命中」2022線上校園徵才博覽會。邀請台積電、日月光、台達電、南亞科技、太平洋電線電纜、爭鮮、家樂福、冠軍建材等業界龍頭優質企業參與，釋出超過2000個職缺，讓畢業學子掌握就業趨勢，勇往「職」前，順利開「薪」就業。

「形象照片拍攝技巧」讓準社會新鮮人展現自信與專業，提升就業機會。(照片/龍華科大提供)

另外，龍華科大110學年度大三同學實習計畫，今年計有194間廠商共提供2,268個職缺，最後媒合成功894個實習職缺，占總職缺比例為39.42%，讓即將進入職場的大三在校同學在實習時先行了解產業動態並做好準備，表現優異者可獲留任，畢業後無縫接軌職場。

龍華科大「履歷表健檢」由職涯老師一對一為畢業生輔導履歷表撰寫，以凸顯求職優勢。(照片/龍華科大提供)

受新冠疫情蔓延影響，學校為避免群聚感染並兼顧學子求職權益，在1111人力銀行協助下，將原本的實體校園徵才博覽會改為線上辦理，參與1111人力銀行知名大學校園徵才線上網路平台，以便學生上網求職。期待龍華學子，都能感受到學校用心所舉辦的線上校園徵才，不受疫情干擾，獲得最豐富優質的各類求職資訊。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，深耕產學合作，讓學子從實作中，培養其專業能力與職場適應的正確態度，希望解決學用落差現況，提高學生職場競爭力。

龍華科大「履歷表健檢」由職涯老師一對一為畢業生輔導履歷表撰寫，以凸顯求職優勢。(照片/龍華科大提供)

「企業最愛大學生、大學辦學績效成長雙調查，全國私立科大第一！」葛校長說，龍華科大今年第三度蟬聯《Cheers》2022年2000大企業最愛大學生Top 30全國私立科大第一名榮耀，技職體系排名僅次於北科大、臺科大、高科大及雲科大等國立技職龍頭；同時第五度入選《Cheers》大學辦學績效成長Top 20，更僅次臺科大及北科大，同樣蟬聯私立科大第一名，整體表現非常優異。

此外，龍華科大五度通過教育部評選，今年榮獲技專校院高教深耕計畫經費1億3,153萬元，補助金額連續5年成長，每年均獲得逾1億經費，累積補助金額逾6億元；學校將這些補助經費全數挹注於提升教學品質，營造校園優質學習與生活環境，強化學生跨領域所需知識與技能，以達到「適性揚才」，進而打造學子未來職場黃金競爭力。

除了線上校園徵才外，龍華科大今年特別規劃「薪薪向龍．預見優質未來」多元加值求職方案，內容包含「履歷表撰寫」、「面試禮儀與技巧」、「公職考試介紹」、「形象照片拍攝技巧」及「履歷表健檢」一系列的求職講座課程，以提昇學子競爭優勢，提供社會新鮮人相關求職就業諮詢服務，期能幫助準社會新鮮人展現專業自信，提高就業成功機會。