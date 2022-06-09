2022年IDC亞太區智慧城市大獎SCAPA結果出爐，臺北市政府教育局以「實現校園數位4.0的關鍵─親師生平臺」自330件亞太區城市提案脫穎而出，歷經六輪評選，獲得國際專業評審青睞，最終一舉奪下2022年SCAPA教育類大獎，自2019年參賽連三次獲獎，更是全臺唯一教育類獲獎紀錄保持者。

台北教育局2022年提案參賽的「親師生平臺/酷課APP」，是教育局以「臺北酷課雲」建置經驗為基礎，歷經長久籌備及測試，於110年9月正式推出以「校園智慧社群核心」為概念打造的全新服務。讓學生從刷卡踏進校門開始，輕鬆享受全日智慧校園生活。

臺北「親師生平臺/酷課APP」三度勇奪IDC亞太區智慧城市大獎教育類大獎。(圖片/台北市教育局提供)

「親師生平臺/酷課APP」推出至今累計下載量已近14萬人次，整合校園原本複雜多元的系統、資料庫與軟硬體設備，提供親師聯繫、數據查調、校園繳費、課間教學、數位資源、學習獎勵、空間管理及遠距學習等8大智慧校園整合服務，包含電子聯絡簿、調查表回條及班級通知事項等12項核心功能，是以增進親師合作、師生溝通為出發點設計的多功能APP。「親師生平臺」可連結各項校園資訊設備，包括教室大尺寸觸控螢幕、學生平板及筆記型電腦等學習載具、校園體溫感測簽到裝置等，滿足親師生在課堂、家庭、校園不同情境使用需求，並能即時彙整各項數據資料，以數位治理概念協助學校管理者精進校務經營，加速「6i智慧校園」轉型(智慧學習、智慧教學、智慧社群、智慧行政、智慧保健及智慧綠能)。

「親師生平臺/酷課APP」疫情停課期間持續擴充功能，減少校園行政負擔。學校可運用平臺調查表回條功能，調查全校學生疫苗接種意願，原本可能要印製大量紙本表單並花一兩週來寄送、催收和彙整的資料，現在只須一至二天就能完成線上調查及統計，減輕導師及行政人員負擔。酷課APP也提供線上請假、線上繳費、學生到離校通知及課堂點名功能，家長無須出門即可一鍵完成子女請假及學雜費繳費，也讓校方隨時掌握全校學生每節課到課及防疫請假狀況，大幅提升學校行政效率。

臺北市2019年以「學習無界限-全方位智慧教育在臺北」(170件提案參賽)、2020年「智慧無界限+-臺北酷課網路學校」(200件提案參賽)奪得第5、6屆IDC亞太區智慧城市教育類大獎，數位學習平臺「臺北酷課雲」也於2021年榮獲全球ICT卓越獎（WITSA）傑出數位教育學習獎首獎(17個國家100件提案參賽)，2021年9月首度推出親師生平臺/酷課APP，即獲得2022年智慧城市創新應用獎，及 IDC智慧城市等國內外大獎肯定，唯有臺北持續以科技創新力，打造最優質的智慧校園，才能超越臺北。