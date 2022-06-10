醒吾科大技職教育特展「醒浪潮」，9日在台北華山文創園區包場舉行，由最酷炫的空拍機群搭配熱舞表演，及應屆畢業生藝人王品澔現場走秀揭開序幕，並邀請貴賓一起進行火箭加速器開幕儀式，令現場觀眾驚呼連連，華山文創董事長王榮文盛讚是教育界新的嘗試！
醒吾科技大學校長陳義文致詞，感謝許多業界及校友對學校的支持，與前任校長的領導奠定好的基礎，這次是由鍾副校長發想及研發處跟各系科的配合，也是第一次讓醒吾科大將各系科的成果集合在華山展出，感謝老天爺的配合，今天雨過天晴共同揭開醒浪潮序幕 。
華山文創董事長王榮文說，這是華山開辦畢業季以來，第一次有大學包辦整個場地，也是第一次用一個大學的整體教育力量，展現在華山讓大家看見，更替畢業展開創了一個新的可能性，對台灣教育界做了新的嘗試，值得給予醒吾科大熱烈掌聲。
此外，與醒吾伊林學院合作已有五年、六年時間的伊林娛樂總經理林耀明表示，雙方舉辦很多活動，像是伊林夏令營、伊林璀璨之星，找到許多優秀藝人，表藝系更有兩位學生實習三個月後已轉為正職。值得一提的是，今年伊林學院的課程報名踴躍，已有爆班的情況，將繼續與醒吾科大合作一起尋找人才。行銷系應屆畢業生，醒浪潮代言人王品澔表示，感謝醒吾科大讓他瞭解到自己想要的是什麼，也因為醒吾科大認識醒吾伊林學院，透過璀璨之星才有機會進入伊林娛樂公司。
與展覽同時舉辦的「技職教育翻玩浪潮－大師論壇」，由雜學校的蘇仰志地瓜校長擔任主持人，邀請到前教育部次長、醒吾科大前校長周燦德講座教授，及Skills for U 執行長黃偉翔，與醒吾科大陳義文校長列席討論技職教育的未來與展望。
周燦德教授表示，「飛鴻在天，魚在水」就是技職教育的概念，讓孩子找到適當的科系並堅持學習，就是適性教育的理念。技職教育的政策應在教育的本質與實用性上取得平衡，且應以偏重於實用面為目標。
Skills for U 執行長、技職3.0記者、教育廣播電台主持人黃偉翔表示由於家長仍偏好公立學校，所以在大環境困境下技職學校仍需持續努力，如何讓業界進入教育學習模式、學習過程及學習結果，用技能與社會對話，透過技能促進社會永續與共好，盼台灣走向技能大國。
醒浪潮技職教育特展整合醒吾科技大學全校資源，全部由學生團隊策劃與製作，打造全台唯一的大型技職教育特展，首創技職教育全校跨域聯合展出。「醒浪潮」6/9至6/12(日)一連四天在華山熱鬧舉行，有時尚實境改造競技、新媒系作品展示、傳統杖偶戲、歌唱及舞蹈比賽、VR光劍表演、虛擬偶像虛實演唱會、VR立體繪圖、傳統偶戲、先進科技競技等，內容豐富多元，歡迎民眾蒞臨欣賞，更別忘了到「醒市集」及Cvimall展售中心挖寶，將會有意想不到的收穫。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。