醒吾科大技職教育特展「醒浪潮」，9日在台北華山文創園區包場舉行，由最酷炫的空拍機群搭配熱舞表演，及應屆畢業生藝人王品澔現場走秀揭開序幕，並邀請貴賓一起進行火箭加速器開幕儀式，令現場觀眾驚呼連連，華山文創董事長王榮文盛讚是教育界新的嘗試！

醒吾科大陳義文校長及產學合作貴賓們一起進行火箭加速器開幕儀式。(照片/醒吾科大提供)

醒吾科技大學校長陳義文致詞，感謝許多業界及校友對學校的支持，與前任校長的領導奠定好的基礎，這次是由鍾副校長發想及研發處跟各系科的配合，也是第一次讓醒吾科大將各系科的成果集合在華山展出，感謝老天爺的配合，今天雨過天晴共同揭開醒浪潮序幕 。

醒吾科大應屆畢業生藝人王品澔現場走秀，為「醒浪潮」揭開序幕。(照片/醒吾科大提供)

華山文創董事長王榮文說，這是華山開辦畢業季以來，第一次有大學包辦整個場地，也是第一次用一個大學的整體教育力量，展現在華山讓大家看見，更替畢業展開創了一個新的可能性，對台灣教育界做了新的嘗試，值得給予醒吾科大熱烈掌聲。

醒吾科大校長陳義文與瀚荃集團董事長楊超群及醒吾科大應屆畢業生藝人王品澔接受現場媒體訪問。(照片/醒吾科大提供)

此外，與醒吾伊林學院合作已有五年、六年時間的伊林娛樂總經理林耀明表示，雙方舉辦很多活動，像是伊林夏令營、伊林璀璨之星，找到許多優秀藝人，表藝系更有兩位學生實習三個月後已轉為正職。值得一提的是，今年伊林學院的課程報名踴躍，已有爆班的情況，將繼續與醒吾科大合作一起尋找人才。行銷系應屆畢業生，醒浪潮代言人王品澔表示，感謝醒吾科大讓他瞭解到自己想要的是什麼，也因為醒吾科大認識醒吾伊林學院，透過璀璨之星才有機會進入伊林娛樂公司。

「醒浪潮」大師論壇，與談人醒吾科大校長陳義文(右起)、Skills for U 執行長黃偉翔、前教育部次長周燦德及引言人雜學校蘇仰志地瓜校長，共同探討技職教育的未來與展望。(照片/醒吾科大提供)

與展覽同時舉辦的「技職教育翻玩浪潮－大師論壇」，由雜學校的蘇仰志地瓜校長擔任主持人，邀請到前教育部次長、醒吾科大前校長周燦德講座教授，及Skills for U 執行長黃偉翔，與醒吾科大陳義文校長列席討論技職教育的未來與展望。

「醒市集」創意美食及新奇的文創小物，參觀民眾絡繹不絕。(照片/醒吾科大提供)

周燦德教授表示，「飛鴻在天，魚在水」就是技職教育的概念，讓孩子找到適當的科系並堅持學習，就是適性教育的理念。技職教育的政策應在教育的本質與實用性上取得平衡，且應以偏重於實用面為目標。

Skills for U 執行長、技職3.0記者、教育廣播電台主持人黃偉翔表示由於家長仍偏好公立學校，所以在大環境困境下技職學校仍需持續努力，如何讓業界進入教育學習模式、學習過程及學習結果，用技能與社會對話，透過技能促進社會永續與共好，盼台灣走向技能大國。

醒浪潮技職教育特展整合醒吾科技大學全校資源，全部由學生團隊策劃與製作，打造全台唯一的大型技職教育特展，首創技職教育全校跨域聯合展出。「醒浪潮」6/9至6/12(日)一連四天在華山熱鬧舉行，有時尚實境改造競技、新媒系作品展示、傳統杖偶戲、歌唱及舞蹈比賽、VR光劍表演、虛擬偶像虛實演唱會、VR立體繪圖、傳統偶戲、先進科技競技等，內容豐富多元，歡迎民眾蒞臨欣賞，更別忘了到「醒市集」及Cvimall展售中心挖寶，將會有意想不到的收穫。