玄奘大學110年獲教育部大專校院推動創新創業教育計畫220萬元補助，搭配創業課程、啟動興趣創意工坊、公司開設與停業培訓體驗，打造全新5組公司團隊，每組注入10萬資金。營運主題擴及部落開箱、美學文創、中西料理、精緻點心、設計接案，內容豐富多元，並於日前舉辦線上成果展，分享創業精彩實戰經驗。
此次成果展特別邀請大號文創整合公關顧問(股)有限公司負責人簡瑞鴻擔任創業導師，針對學生創業團隊近幾個月的成果進行指導。由餐旅系組成的「嗨曜有限公司」三個月內嘗試14種中西式料理，每周一至二次實體販售，包括聯合義賣活動(與種子心點社、餐旅烘焙坊、小心點事業有限公司合作)及校外販售，運用line社群招攬生意，開發集點卡促進消費，疫情期間也提供外送服務給隔離住宿生，積極挑戰更多創新料理。
同樣來自餐旅系「小心點事業有限公司 yum yum！」致力開發手工製作並選用本土農特產開發麵包及甜點，以活潑微笑的意象帶給顧客甜蜜幸福感，運用預購表單和校內外實體販售增加知名度，創下單月銷售160顆乳酪塔的好成績。
此外，由視傳系及藝創系組成「七矮人設計有限公司」入圍第十二屆大專生洄游農村競賽，深入新竹縣新埔旱坑社區，為大墩山休閒農業園區注入設計美學新活力，運用VR實境及數位行銷手法宣傳地方傳統產業，經營蝦皮賣場、IG販售「喜柿」化妝產品組，推廣大墩山特色景點。
而「居久屋美學有限公司」以雷雕文創教具、客製化商品完成3場校內外市集擺攤，並透過合作廠商開發社區協會乃至國小多元美學企劃活動，將持續辦理寒暑期夏令營、國中小學課程設計、牆壁彩繪或美學企劃活動，展現美學的多元風貌。
第五組是應心系及大傳系同學組成的「延展實鏡有限公司」，以3D建模虛實互動實境(XR)技術輔助2D影片，豐富觀眾視覺感，開啟「部落開箱」影集紀錄和平部落、馬賴農場及耕作特色，加入clone技術，打造虛實互動的多重感官體驗。
因疫情關係，許多以校內師生為主要販售對象的團隊，都遭受到經營挑戰，不但無法擺攤，亦有部份預購訂單必需取消，造成其中一組團隊的虧損。此狀況也充份模擬創業環境的詭譎多變，讓學子提前體會創業的甘苦。
簡瑞鴻對於學生表現表示肯定，尤其部份公司已具團隊合作、異業合作、同業聯盟等經驗，值得嘉許。但部份創業團隊沒有認列「人力成本」，以致營業利潤部份有高估的現象。另外，多半的團隊未做好項目聚焦、公司定位，這也是創業公司是否能永續經營相當重要。
玄奘大學簡紹琦校長感謝教育部提供創新創業資源，透過課程培育、築夢競賽、快閃販售，串聯學校各種資源，持續深化本校創業風氣。此外，在面臨疫情挑戰之下，同學仍不畏懼勇於嘗試，不斷調整修改營運模式，從中也磨練出越挫越勇的創業家精神。
玄奘大學深耕創新創業，109至110年開設近40場課程及活動、培育上百名學生、22組團隊，接連獲得U-Start原漾計畫第二階段90萬元補助、武漢金銀湖盃兩岸青年創新創業大賽二等獎、獲選台積電青年築夢計畫等佳績，將持續透過教育部計畫結合學校創業輔導資源，培育更多未來實用人才。
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