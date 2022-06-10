玄奘大學110年獲教育部大專校院推動創新創業教育計畫220萬元補助，搭配創業課程、啟動興趣創意工坊、公司開設與停業培訓體驗，打造全新5組公司團隊，每組注入10萬資金。營運主題擴及部落開箱、美學文創、中西料理、精緻點心、設計接案，內容豐富多元，並於日前舉辦線上成果展，分享創業精彩實戰經驗。

玄奘大學創業團隊小心點事業有限公司在新竹城隍廟附近登記處前擺攤，努力推銷產品。。(照片/玄奘大學提供)

此次成果展特別邀請大號文創整合公關顧問(股)有限公司負責人簡瑞鴻擔任創業導師，針對學生創業團隊近幾個月的成果進行指導。由餐旅系組成的「嗨曜有限公司」三個月內嘗試14種中西式料理，每周一至二次實體販售，包括聯合義賣活動(與種子心點社、餐旅烘焙坊、小心點事業有限公司合作)及校外販售，運用line社群招攬生意，開發集點卡促進消費，疫情期間也提供外送服務給隔離住宿生，積極挑戰更多創新料理。

種子心點社、餐旅烘焙坊、嗨曜有限公司、小心點事業有限公司合作販售推出「心點烘焙坊兒童節義賣」活動，幫助弱勢孩童。(照片/玄奘大學提供)

同樣來自餐旅系「小心點事業有限公司 yum yum！」致力開發手工製作並選用本土農特產開發麵包及甜點，以活潑微笑的意象帶給顧客甜蜜幸福感，運用預購表單和校內外實體販售增加知名度，創下單月銷售160顆乳酪塔的好成績。

玄奘大學創業團隊七矮人設計有限公司經營蝦皮賣場，善用節日行銷「喜柿」品牌刺激消費。(照片/玄奘大學提供)

此外，由視傳系及藝創系組成「七矮人設計有限公司」入圍第十二屆大專生洄游農村競賽，深入新竹縣新埔旱坑社區，為大墩山休閒農業園區注入設計美學新活力，運用VR實境及數位行銷手法宣傳地方傳統產業，經營蝦皮賣場、IG販售「喜柿」化妝產品組，推廣大墩山特色景點。

玄奘大學創業團隊居久屋美學有限公司積極參與校內外市集，販售雷雕文創教具、客製化商品。(照片/玄奘大學提供)

而「居久屋美學有限公司」以雷雕文創教具、客製化商品完成3場校內外市集擺攤，並透過合作廠商開發社區協會乃至國小多元美學企劃活動，將持續辦理寒暑期夏令營、國中小學課程設計、牆壁彩繪或美學企劃活動，展現美學的多元風貌。

玄奘大學創業團隊延展實鏡有限公司前往新竹縣五峰鄉和平部落馬賴農場進行「部落開箱」影片拍攝。(照片/玄奘大學提供)

第五組是應心系及大傳系同學組成的「延展實鏡有限公司」，以3D建模虛實互動實境(XR)技術輔助2D影片，豐富觀眾視覺感，開啟「部落開箱」影集紀錄和平部落、馬賴農場及耕作特色，加入clone技術，打造虛實互動的多重感官體驗。

延展實鏡有限公司(延展實境Xrtubers Makers)經營社群媒體，推廣數位藝術、創作、互動教學、影視產業和串流媒體之虛擬互動實境等多重體驗。(照片/玄奘大學提供)

因疫情關係，許多以校內師生為主要販售對象的團隊，都遭受到經營挑戰，不但無法擺攤，亦有部份預購訂單必需取消，造成其中一組團隊的虧損。此狀況也充份模擬創業環境的詭譎多變，讓學子提前體會創業的甘苦。

簡瑞鴻對於學生表現表示肯定，尤其部份公司已具團隊合作、異業合作、同業聯盟等經驗，值得嘉許。但部份創業團隊沒有認列「人力成本」，以致營業利潤部份有高估的現象。另外，多半的團隊未做好項目聚焦、公司定位，這也是創業公司是否能永續經營相當重要。

玄奘大學簡紹琦校長親臨線上成果展為同學加油打氣。。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學簡紹琦校長感謝教育部提供創新創業資源，透過課程培育、築夢競賽、快閃販售，串聯學校各種資源，持續深化本校創業風氣。此外，在面臨疫情挑戰之下，同學仍不畏懼勇於嘗試，不斷調整修改營運模式，從中也磨練出越挫越勇的創業家精神。

玄奘大學深耕創新創業，109至110年開設近40場課程及活動、培育上百名學生、22組團隊，接連獲得U-Start原漾計畫第二階段90萬元補助、武漢金銀湖盃兩岸青年創新創業大賽二等獎、獲選台積電青年築夢計畫等佳績，將持續透過教育部計畫結合學校創業輔導資源，培育更多未來實用人才。