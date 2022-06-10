臺師大心測中心表示，111年國中教育會考於6月10日上午8時起開放網路成績查詢，並於當日寄發成績通知單。國文、英語、數學、社會、自然5科計分採「標準參照」方式，依據事先制定的各能力表現標準，對各科學生能力做「精熟」與「基礎」等級的門檻設定，分為「精熟」、「基礎」及「待加強」3個等級。

本次計分「精熟」等級最低答對題數(加權分數得分)比率約81%～89%，「基礎」等級則約占38%～43%。以國文科為例，總題數42題，答對36題可達「精熟」等級，答對題數比率約85.71%；答對18題可達「基礎」等級，答對題數比率約42.86%。此次計分結果各科達精熟的比率15.66%～25.06%、達基礎的比率48.25%～68.59%，待加強的比率13.80%～27.83%。計分結果與統計資料已上網公告，網址https://cap.rcpet.edu.tw。或國中教育會考全國試務會網站(https://neac.rcpet.edu.tw)查詢。

此外，111年全國15個就學區皆採用教育會考的成績作為免試入學超額比序項目之一，比重不超過1/3。臺師大心測中心提供「111年國中教育會考各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，提供免試入學選填志願參考。

此外，教育部已建置「111年度國中畢業生適性入學宣導網站」(https://adapt.k12ea.gov.tw)，提供各種入學管道說明、學制選擇、高職類科介紹、高中學科介紹、學校區位等資訊。學生及家長可以透過網站了解所選志願校科未來學習的內容與進路發展，家長與教師也可以跟學生討論，協助學生按照興趣、性向及優勢能力，參酌國中教育會考成績及兩次模擬志願選填結果，進行升學選擇，並且在選填志願時，能填滿志願數，以提高免試入學的錄取機會。

針對6月4日和5日的補行考試，臺師大心測中心為確保測驗公平性，會依據與正式測驗相同嚴謹規格處理各項試務作業，包含組卷、印卷、讀卡、閱卷、計分等工作。補考考生預計可於6月15日上午8時上網查詢成績(https://cap.rcpet.edu.tw)，並可於6月17日收到紙本成績通知單。