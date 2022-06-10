美國常春藤等名校因COVID-19疫情錄取率創史上新低，然而東海大學建築系學生2022年錄取哈佛、麻省理工、哥倫比亞大學及康乃爾大學等常春藤名校，絲毫不受疫情影響屢創佳績。同時，工工系、物理系、外文系、國際學院學生亦屢獲柏克萊、喬治亞、紐約大學、新加坡國立大學、香港大學等名校入學許可。

東海建築系歷屆畢業生一向表現優異，繼2021年趙曉晗錄取賓夕法尼亞大學、蔡雨筑錄取普瑞特藝術學院、羅亦博錄取魯汶大學。今年該系更大放異彩，詹承昕錄取麻省理工、尤致文錄取哥倫比亞大學、楊瑞溱錄取哈佛大學及陳棟錄取康乃爾大學。東海建築系表示，從歷屆畢業生的優異表現足以展現歷年的教學成果，該系一向重視專業與人文教育，長期與國外名校合作辦理設計工作營，強化學生對於建築史的知識；此外亦提供許多海外交換與實習的機會，對於推動教學國際化不遺餘力。

除了建築系以外，各系皆有傑出表現。以外文系為例，王曉菁及國際學院洪庭恩錄取美國紐約大學、羅瑞秋錄取新加坡南洋理工大學、方姿云錄取美國密西根大學、于羽嫻錄取英國里茲大學、歐陽欣辰同時錄取瑞典隆德大學及丹麥哥本哈根商學院，而應用物理系畢業生陳茁則同時錄取新加坡國立大學物理系、技術物理學和香港大學物理系碩士班，工工系也表現優異（2022尚未公布），2021年畢業生曾紹華錄取柏克萊大學(同時獲得喬治亞理工，柏克萊大學等知名工業工程研究所入學許可)。紀湘菱、鄭予安、丁品方、劉亦芸、林宇璿分別獲得喬治亞理工、匹茲堡等名校入學許可，表現非凡。

在就業方面，多位學生獲取進入台積電擔任智慧製造工程師等相關職務。東海大學校長張國恩表示，即使近年因COVID-19所造成疫情肆虐，但我們所看到的卻是東海大學的畢業生不論在升學或就業方面，屢屢創下佳績。所謂：「危機就是轉機」，在這樣變動的世代，要能具備專業知識及應變的能力，積極與人互動，深化國際移動力，才能與時俱進，掌握世界脈動。

張國恩校長對於學生的傑出表現深感榮耀，表示學校立基於「行政革新」、「跨域典範」、「永續發展」、「國際接軌」四大面向的治校理念，更積極推動「翻轉教學」、「制度彈性化」、「 以目標為導向學習」、「 開放環形的大學」四大目標，以邁向未來大學，讓學生除了在校學習，也能向外學習、行遍世界。張校長認為唯有翻轉教育思維才能迎向未來，創造最好的東海。