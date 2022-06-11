東海大學畢業典禮11日上午10時在路思義教堂舉行，由校長張國恩主持。今年共有學士、碩士及博士生共3484名畢業生，典禮中播放今年東海學生自創的畢業歌曲「遙途」，以及進行東海歷屆薪火相傳、生生不息的木魚傳遞。今年最特殊的獎項為「學苑獎」，又稱為東海寶寶獎，共有紀宇軒、石睿及吳時禕三位得獎者。得獎同學吳時禕表示，自己從幼兒園開始就讀東大附幼一直到現在畢業，已經在校園19年，喜歡校園單純的求學環境，以及美麗的學習空間，自己的家人也有幾位是在東海校園就讀超過十年。能夠在東海這美麗的校園長大真的很幸福。

張國恩校長致詞時表示:希望在東海的博雅底蘊薰陶下，學生能培養同理心、遵守網路倫理、學會溝通，更透過大量閱讀提升知識，以擁有明辨是非的能力。(照片/東海大學提供)

此外，畢業典禮中更首創邀請畢業於烏克蘭哈爾科夫國立師範大學（HNPU）的21歲烏克蘭籍碩士新生賴珈翎為畢業生進行演說，這是東海有史以來首度邀請「新生」為「畢業生」演講。此番打破傳統，就是要讓烏克蘭籍新生勇敢分享生命所遇到最艱困的際遇。賴珈翎指出戰火雖讓她的學習中斷，但卻每天提醒自己，若放棄一切意味放棄自己，千萬不要忘記學習的初衷，所以她選擇遠離戰火來台灣唸書。

張國恩校長致詞時表示Covid-19過去兩年帶給大家生命中的驚奇之旅，但也教導大家如何學會面對困境與挑戰，呼籲畢業生要學會克服困難，即使走入後疫情時代，未來仍是艱辛，尤其網路資訊氾濫與爆炸，如何辨別是非更是重要的課題，他希望在東海的博雅底蘊薰陶下，學生一定要能培養同理心、遵守網路倫理、學會溝通，更透過大量閱讀提升知識，以擁有明辨是非的能力。

東海大學畢業典禮11日上午10時在路思義教堂舉行，學生開心迎向成功人生。(照片/東海大學提供)

東海大學董事長特別助理郭奇正代表董事長吳清邁發表畢業祝福，他勉勵每位同學問問自己10 年後希望變成怎樣？也鼓勵畢業生學習跳脫當下的環境，從遠處觀看，年輕不要怕失敗、挫折，嘗試就能勇往前走，累積寶貴經驗。

21歲烏克蘭籍碩士新生賴珈翎為畢業生進行演說，這是東海有史以來首度邀請「新生」為「畢業生」演講。(照片/東海大學提供)

畢業典禮中最令人動容的是四月底來台的烏克蘭籍新生賴珈翎分享戰火下的生命際遇和來台求學的勵志過程。21歲的賴珈翎談到馬立波市數度哽咽說：「那裡已經有四萬人喪生，土地被腐敗的屍體污染。」她指出，「2月24日，凌晨3點的新聞報導說：俄軍準備進入哈爾科夫。 從來沒有體驗過戰爭的我，不敢相信二戰電影中的恐怖畫面會在現實中上演」戰爭開始了，讓她發抖了起來，20分鐘後，聽到了人生中的第一聲砲響，一天內，戰爭讓她們都失去了所有的夢想，大家心裡只有一個希望－活下來。」

東海大學畢業典禮11日上午10時在路思義教堂舉行。(照片/東海大學提供)

賴珈翎表示：「我先申請中研院的計畫但沒有通過，後來得知東海大學也啟動遠離戰火烏克蘭學生來台就學的計畫就參加了，終於能在四月底順利地抵達台灣，我很喜歡東海，覺得台中比台北好，這裡像是我的家，讓我又充滿希望。」賴珈翎強調，想把這份希望傳遞給在場的每一位畢業生同學：無論人生遇到什麼樣的絕境，只要不放棄就有希望，尤其不要放棄學習的機會。