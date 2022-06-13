弘光科技大學畢業校友林庭緯、王詩雲，在2018年與2019年前往澳洲布里斯本的世界多元文化藝術協會(WAMCI)實習，日前該單位籌辦展覽並找到他們協助辦理，兩名校友聯手策展，目前在澳洲、台灣兩地同步舉辦「臺灣茶文化」插畫特展。回校辦展的同時，也與學弟妹分享經驗說：「實習累積經驗，把握機會，就會創造各種可能性。」

文創系副主任吳振廷表示，在教育部補助下，系上每年辦理海外實習，一年選送至少20位學生到泰國、澳洲、日本、中國等地海外實習。畢業後學生仍與實習單位保持連繫，方能促成本次的台澳跨海展覽。這次展覽系上與世界多元文化藝術協會合作，在校內及澳洲分別展出14幅插畫作品，呈現台灣茶葉的文化與歷史。

吳振廷指出，系上除了培養文創相關人才，也積極推廣與更多實習單位合作，但這兩年因疫情關係，暫停赴海外實習。但目前各國已重新開放實體的學術交流，今年8月化妝品應用系、美髮造型設計系跨域合作，將送學生到美國紐約知名的帕森斯設計學院（Parsons）進行短期研習。

本次策展校友林庭緯提到「踏出台灣到國外實習擴展視野，看待事情會有很多想法。」平時他剛好喜歡創作，澳洲實習單位主動聯繫到他參加計畫，因此他花了近3個月的時間創作，繪製台灣茶文化系列插畫作品，整個策展過程因為在他實習期間曾有執行過相關的經驗，所以更加得心應手。

弘光科大文創系校友林庭緯(右)、王詩雲(中)回校展覽，與副主任吳振廷(左)合影

林庭緯指出，這次展覽他與學妹王詩雲合作完成，在畢業季回到學校辦展，也勉勵學弟妹，不管畢業後在哪一個領域工作，要隨時把自己準備好，不斷累積經驗，包括實習時也要把握每一個練習機會。他喜歡繪畫，每天不斷在手札筆記紀錄創作，持續鍛鍊技法及手感，接獲策展計畫，可以快速創作完成作品，才有機會回母校，舉辦跨海展覽。

王詩雲透露，畢業後出社會工作，海外實習的經驗讓她比別人有更多不同的想法，實習過後與實習單位保持聯繫，有需要協助的地方熱心幫忙，讓她累積更多經驗。面對畢業求職季，她告訴學弟妹，做任何事千萬不要設想自己做不到，有興趣就去嘗試，機會來了就把握，進行挑戰，便能創造出更多的不可能。