新北市111學年度高級中等學校教師聯合甄選複試成績公布，複試成績複查可於6月15日上午8時起至12時止至新北市竹圍高中申辦，正式錄取名單將於6月21日下午8時候於新北市教師聯合教甄報名系統公告。

本次有三千多名應考人報名，初試後共有870名應考生通過參加複試。本次複試在新北市公立高中舉辦甄選複試，本次由海山高中、三重商工、新北高中、泰北高中、瑞芳高工等高中職承辦，考試內容分為口試、試教或實作進行。

新北巿高中教甄複試考場抽籤(照片/新北市教育局提供)

考試為求公正公開，外聘複試評審委員統一於評審委員會議進行各試場抽籤，並遵守迴避原則，海山高中複試考場抽籤直播可於新北學BAR臉書粉絲頁觀看（https://fb.watch/dAXwjQaPKb/），其他考場則錄影存證。

新北巿高中教甄複試考場抽籤直播(照片/新北市教育局提供)

為落實防疫，今年度複試不開放陪考，也不開放補習班相關業者於考場外進行宣傳。考場全面管制進出場、配戴口罩、體溫測量與手部消毒。為避免群聚，部分職業類科分散至5個考場辦理。教育局長張明文表示，透過公正公平公開程序辦理高中教師甄選，為學校遴選專業且有熱情的教師，面對108課綱本土語、雙語等新興教育議題之挑戰，能發揮所長，引領學生學習，與教師夥伴共學，為新北教育團隊注入新血。