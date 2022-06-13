台中高工冷凍科主任沈志秋出身泥水匠之家，從小在水泥與沙塵中成長。為減輕家中的經濟負擔，他選擇就讀台中高中的冷凍科，希望畢業後能快速就業，因父親的疼惜他考上了師大工教系冷凍組繼續升學。 師大畢業後，他以優異的成績回到台中高工任教，希望能夠就近照顧家人。由於臺師大的薰陶，他對教育懷抱著奉獻的心志與熱情，回饋母校。

沈志秋帶領學生進行冷凍空調裝修技能檢定術科測試。(照片/師資培育及藝術教育司提供)

沈志秋主任：「因為我有紮實的專業，也知道業界需求，我希望發揮所長，讓母校更好，也讓學弟妹更好，為業界培育可用的人才。」他特別關注弱勢學生未來的就業發展，也知道職校生並不熱衷學術學習，但他相信只要勤勞付出、有學習的心，就有起飛的可能，而他願意成為學生的貴人，幫助他們展翅高飛。

然而，社會對於冷凍產業的工作前景還是存在太多誤解，一般認為，冷凍科畢業後就只是裝冷氣、修冰箱，工作辛苦又危險。沒前景的工作誰要來唸，所以學校冷凍班級數也大幅縮減。但他細心解釋：「半導體廠及精密機械業的恆溫恆濕潔淨室、生醫產業的無菌無塵潔淨室、醫院的正負壓隔離病房、疫苗保存、肉品保存等等，都是冷凍空調的重要應用。」地球只會越來越熱，市場需求只會不斷擴增，而專業人力卻相對稀少。

因此6年前，沈志秋提出一套創新制度—「1+3+4產學專班」，希望以具有特色的產學專班，幫助學校培育出更多優秀人才，幫助經濟弱勢學生順利就業，更幫助產業界解決缺工問題。

沈志秋榮獲110年師鐸獎。(照片/師資培育及藝術教育司提供)

「1」，是指從國中三年級開始參加冷凍空調技藝班；經篩選後，進入臺中高工就讀「3」年高中，前2年在日校學習技術，第3年到合作廠商處就業，成為正式員工，享有固定薪水及福利；然後，透過甄選進入勤益科技大學冷凍空調系完成「4」年學業。如此，透過8年一貫的冷凍空調專業技術養成訓練，就能為企業培養具有即戰力的專業人才，有效緩解企業缺工，促進國家整體產業升級。

曾經有一名業主向他表示，員工的技術可以慢慢提升，但是態度不對的人，工作再久都無法委以重任。因此「態度重於能力」，這是產業專班希望傳遞給學生最重要的核心價值。做為一名引路者，沈志秋要引導學生走上的，卻非無風少雨的康莊大道，而是「一條有未來，但不一定平坦的路。」「從事冷凍空調業的確不容易，但道路崎嶇、人煙稀少的地方，往往景色最美，不是嗎？」這條路，他已經親自走過無數回，嚐遍辛酸血淚，現在由他這位過來人帶路，學子美麗的未來就在眼前。