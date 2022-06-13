義守大學一直以來都在加強國際化校園的環境，來自貝里斯就讀「醫學院」學士後醫學系外國專班的歐欣婷，為了讓外籍生更融入臺灣文化，自行成立了「World Café國際咖啡屋」社團，同時邀請了來自宏都拉斯、貝里斯、聖露西亞、聖文森、格瑞那丁、帛琉、印尼等國家學生，以及臺灣生一同加入，藉由社團活動讓外籍生與台灣學生增加文化交流，在學期中互相陪伴、互相學習。

在「World Café國際咖啡屋」社團中，各國學生皆能嘗試到不同國家的文化和學習不同的語言。除了嘗試各國的飲食過，同學們會準備自己國家的飲料與同學分享，歐欣婷就帶來貝里斯的Fruit cocktail，以濃郁獨特的奶香味搭配水果，喝起來就像水果奶昔。還有來自聖露西亞的樂裴兒調配當地的Ginger beer，是薑汁搭配汽水組合，嗆辣卻會回甘的口感，讓原本不喜歡薑汁的生物科技學系凃孟韓直呼超好喝。另一位學生李珮綺說，因為社團讓她交了很多外國朋友，也看見不同國家的文化與飲食特色，不用出國在學校就能體驗到異國風情，真的很棒。

義守大學學士後醫學系外國專班，來自貝里斯的歐欣婷，成立「World Café國際咖啡屋」社團(照片/義守大學提供)

台灣學生也介紹了台灣的蘋果西打、青草茶、月見冰，學士後醫學系來自貝里斯的羅黛安表示，青草茶的味道很特別，喝起來竟然是涼涼的，有中藥的味道卻不會讓人覺得苦澀，夏天來一杯就相當退火。也有外籍學生首次嚐試月見冰，原本害怕生雞蛋的味道，沒想到刨冰搭配煉乳後，竟然那麼好吃，完全顛覆想像。

各國學生分享家鄉美食，臺灣常見的月見冰，以生雞蛋和煉乳為主角，外籍生對此冰品感興趣(照片/義守大學提供)

擔任社團老師的學士後醫學系劉麗芬表示，義守大學推行雙語教育行之有年，不僅是全球第一所同時三學院通過國際最具權威性的國際商管學院促進協會（AACSB）認證的學校，在學術領域上的表現也相當亮眼，因此吸引許多國際頂尖學生前來就讀，加上平常透過多元的社團相互交流，義守大學國際教育不只是在教室進行，更落實在整個校園，成為大學生活中的日常。