南華大學宗教所於3月開始到6月舉辦「『天‧地‧人‧神‧我』的會合與連結」系列公益線上講座，特別安排七位專業教師以自身的專業領域分享大眾所關心的議題。

6月15日晚上七點半將由羅涼萍助理教授帶來「養生功法之運用」主題演講。養生功法的理論與運用是相當重要的課題，道教養生學的養生理論，結合古代中醫學的預防保健理論與方法，並且同時在道教養生學中得到廣泛運用，以促進人身中精、氣、神的統一，維持人的健康，進而延年益壽。

羅涼平教授演講海報(照片/南華大學提供)

羅涼萍博士擅長道教養生學以及瑜伽，演講內容將說明瑜伽的修煉功法與道教的養生功法，以及人的脊椎對於健康的重要性。會和大家分享如何透過簡單易學的養生功法，提升人身中的「自癒力」以及「免疫力」。如何在這疫情持續升溫的環境中，實際運用養生功法來提升保護力，維持平安健康的生活，誠摯地邀請大家一起來動一動，保持健康與活力。

歡迎對宗教議題有興趣的民眾一起來聽講！會議連結網址：https://meet.google.com/rrq-uipc-gzx