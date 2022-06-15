如果說童話故事裡的神燈可以實現願望，那麼在現實生活中，義守大學校園裡的「通識自主學習圓夢課程」，就是學生心中的阿拉丁神燈；這個神燈，幫助同學從興趣實踐夢想。義守大學鼓勵學生在學習中找到樂趣，再結合興趣和不同領域的專業，跨域、跨界締造精彩火花。義守於109學年度首次提出「通識自主學習圓夢課程」的創新學習方案，讓學生規劃自己的夢想計劃，經審核後給予經費補助，並由圓夢導引師輔導學生自主學習。從推動以來校園裡有人成為作家、有人一圓出海夢成為“航海王”。

義守大學影視系學生提出「港都海味道」紀錄片拍攝，將學習場域從教室換到戶外，還搭乘遊艇出海捕魚，藉機認識高雄的海域生態。(照片/義守大學提供)。

醫學院江俊億、陳思綺、張彌三位學生提出「詩文集出版-透過醫學與文學的碰撞，在疫情中注入暖流」主題，申請「通識自主學習圓夢課程」，利用一年時間從觸發、意想、書寫創作、設計排版、出版到行銷，共同完成撫慰人心的《戴上知更鳥》詩文集。學校和師長都是他們實現夢想的後盾，在求學生涯中因此多了作家的頭銜，擔任隊長的醫務管理學系江俊億說，他們三人是醫學院學生，希望在疫情下能藉專業關懷社會，因此結合醫學與文學，以出版詩文集方式提升人文素養；學生傑出且具同理心表現深受肯定，甚至還獲得國家圖書館館長曾淑賢認同，以「以書安定人心，重拾生活色彩」為該書作序。

義守大學醫學院學生，透過「通識自主學習圓夢課程」，跨域結合醫學與文學，化身為作家出版《戴上知更鳥》圖文集。(照片/義守大學提供)。

影視系學生提出「港都海味道」紀錄片拍攝的「通識自主學習圓夢課程」，學習場域從教室換成漁港，除了觀摩漁民在港邊作業外，系主任張國甫更帶領學生搭乘遊艇出海捕魚，也藉機認識鄰近高雄的海域生態。大二生毛凱遠說，第一次搭船出海捕魚感到新鮮有趣，覺得自己就像航海王在歷險，看見魚上鉤時很有成就感，這是在教室感受不到的體驗。張國甫主任說，學生自主提出圓夢課程計畫並執行，最重要的是學生從中看見與瞭解不同產業的全貌，同時與「觀光餐旅學院」廚藝學系合作，將捕撈漁貨作烹調，一系列的內容製作為紀錄片，更展現義大學子的跨域精彩。

義守大學「通識自主學習圓夢課程」從推動以來深受學生歡迎，加上義守大學一向鼓勵學子勇敢築夢，由課程打破領域與場域的藩籬，從中創造優勢、卓越自己，果然證明年輕世代擁有無限可能與無限精彩。只要有心學習與挑戰自我，校園就是助學子實現夢想的園地。