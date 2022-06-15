兩岸共同主辦的紀念鄭成功收復臺灣360周年大會，昨(14)日在鄭成功祖籍地福建泉州南安市舉行。鄭成功是泉州南安石井鎮人，1661年至1662年初，他從福建出發，揮師東征，驅逐荷蘭侵略者，收復淪陷了38年的祖國寶島臺灣。300多年來，鄭成功一直作為民族英雄被兩岸同胞傳頌。

兩岸各界500多人在南安主會場與台灣嘉義縣分會場展開「雲交流」。大陸國台辦主任劉結一表示，兩岸同胞共同紀念鄭成功收復台灣360周年，最重要的是弘揚偉大的愛國主義精神，共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

紀念鄭成功收復臺灣360周年大會，兩岸各界500多人在南安主會場與台灣嘉義縣分會場展開「雲交流」。(照片/福建畫報陳長青提供)

“福建是鄭成功的故鄉，也是許多臺灣同胞的祖籍地和居住地。”大陸福建省委書記尹力表示，“閩台同胞血脈相連、命運與共，積極促進兩岸融合發展是我們共同心願。”福建將堅持以通促融、以惠促融、以情促融，在探索兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，努力打造臺胞台企登陸的第一家園。

紀念鄭成功收復臺灣360周年大會，在福建泉州南安主會場舉行。(照片/福建畫報陳長青提供)

此外，據中新社引述與會的前國民黨副主席兼秘書長曾永權表示，天兩岸同胞緬懷民族英雄鄭成功，就是要共同傳承和弘揚鄭成功精神和鄭成功文化，促進兩岸同胞心靈契合，在堅持“九二共識”、反對“台獨”基礎上積極推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。

臺灣奉祀鄭成功宮廟代表許光安表示，鄭成功文化已成為密切兩岸同胞情感和促進文化交流的堅實紐帶。這兩年，雖然新冠肺炎疫情阻隔了時空距離，卻阻隔不了兩岸民眾共有的記憶傳承和敬仰之情。

“當年，鄭成功收復了臺灣，也教會了我們兩岸同根同源、同文同宗，心之相系、情之相融、血脈相連。”

兩岸和平發展論壇召集人、臺灣勞動黨主席吳榮元認為，鄭成功信仰充滿濃厚的民族感情，凝聚了堅毅的愛國精神，確立了文化認同，在兩岸民眾之間有著強烈的感召力和影響力，“對於這一寶貴的精神財富，我們要繼續發揚光大”。會後，兩岸26家民間機構共同舉辦的鄭成功陵園民間拜謁活動在南安市和嘉義縣同時舉行，以古老而傳統的儀式許下“和平安康”的共同心願。