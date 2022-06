台灣資深作家,台灣文學金典獎得主的陳玉慧,繼去年於時報文化出版長篇小說《我們(還在初戀的島上)》,與今年春季出版的散文《讀女人》後,今(2022)年夏季緊鑼密鼓推出全新著作《布萊梅失蹤》。《布萊梅失蹤》是一部結合懸疑、偵探以及愛情的長篇小說,作家陳玉慧根據真實國際軍火案件,以新聞寫作和影視編導經驗創作而成。陳玉慧表示:「這是我第一本偵探犯罪小說,應該也不會是最後一本,因為我一向對犯罪,包括殺人事件都有強烈的好奇心。」

《布萊梅失蹤》描述在後冷戰時代,德國布萊梅祕密為台灣製造獵雷軍艦。這件佣金不菲的軍火案在台灣軍方不同派系間造成暗潮洶湧,也引起國際軍火商的覬覦和角力,讓兩岸關係為之更趨緊張。來自台灣的女記者為瞭解情形來到德國,在抵達布萊梅港口不久後便失蹤了,她的雙生妹妹隨後趕到,走入北德造艦重鎮,不但無法拯救姊姊,反而也陷入生命危險。

陳玉慧曾為駐外媒體工作,包括擔任法蘭克福簡訊報及南德日報特約撰述,去過戰爭現場,也訪問過全球廿多位多位政治領袖,完成多則獨步全球的重要政治及軍事新聞,她將特派員的見聞與經歷轉化為文學,創作這部有如寓言般的小說。透過新作在目前烏克蘭與俄羅斯的戰爭中,反思台灣對軍火戰爭、軍備戰爭的態度,並期待《布萊梅失蹤》能侵入這個主體,引起台灣人對其思考。

陳玉慧在新書發表時她曾說,自己因著迷於偵探、犯罪的題材,常常栽入研究,並表示,雖然這部小說非半自傳小說,「但因為作者的生命經驗和他的寫作內容,其實有時候也是密不可分,所以也許一定的程度上有一點關聯。」

對於自己的小說新作《布萊梅失蹤》,陳玉慧引用《冷戰碟魂》(The Spy Who Came in from the Cold)作者英國級諜報偵探小說家大師約翰・勒卡雷(John le Carré)所說:「你要觀察一個國家的運作如何,其實只要觀察他們的諜報人員,大概就知道。」巧妙點題出《布萊梅失蹤》這部長篇小說以揭開真相的一連串諜報追蹤,來窺探國際之間的衝突緊張,以及人與人關於愛恨情仇的拉扯。

「如果說金錢是軍火犯罪的誘因,那愛情不免是軍火小説的潤滑劑。」陳玉慧表示《布萊梅失蹤》這部犯罪小說裡,同樣有她最拿手的情感元素、愛情故事,無論男女老少都能在其中找到自己陶醉其中的篇章與警醒的段落。《布萊梅失蹤》已於全國實體與網路書店上市。