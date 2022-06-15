台灣資深作家，台灣文學金典獎得主的陳玉慧，繼去年於時報文化出版長篇小說《我們（還在初戀的島上）》，與今年春季出版的散文《讀女人》後，今（2022）年夏季緊鑼密鼓推出全新著作《布萊梅失蹤》。《布萊梅失蹤》是一部結合懸疑、偵探以及愛情的長篇小說，作家陳玉慧根據真實國際軍火案件，以新聞寫作和影視編導經驗創作而成。陳玉慧表示：「這是我第一本偵探犯罪小說，應該也不會是最後一本，因為我一向對犯罪，包括殺人事件都有強烈的好奇心。」

《布萊梅失蹤》描述在後冷戰時代，德國布萊梅祕密為台灣製造獵雷軍艦。這件佣金不菲的軍火案在台灣軍方不同派系間造成暗潮洶湧，也引起國際軍火商的覬覦和角力，讓兩岸關係為之更趨緊張。來自台灣的女記者為瞭解情形來到德國，在抵達布萊梅港口不久後便失蹤了，她的雙生妹妹隨後趕到，走入北德造艦重鎮，不但無法拯救姊姊，反而也陷入生命危險。

陳玉慧曾為駐外媒體工作，包括擔任法蘭克福簡訊報及南德日報特約撰述，去過戰爭現場，也訪問過全球廿多位多位政治領袖，完成多則獨步全球的重要政治及軍事新聞，她將特派員的見聞與經歷轉化為文學，創作這部有如寓言般的小說。透過新作在目前烏克蘭與俄羅斯的戰爭中，反思台灣對軍火戰爭、軍備戰爭的態度，並期待《布萊梅失蹤》能侵入這個主體，引起台灣人對其思考。

陳玉慧在新書發表時她曾說，自己因著迷於偵探、犯罪的題材，常常栽入研究，並表示，雖然這部小說非半自傳小說，「但因為作者的生命經驗和他的寫作內容，其實有時候也是密不可分，所以也許一定的程度上有一點關聯。」

對於自己的小說新作《布萊梅失蹤》，陳玉慧引用《冷戰碟魂》（The Spy Who Came in from the Cold）作者英國級諜報偵探小說家大師約翰・勒卡雷（John le Carré）所說：「你要觀察一個國家的運作如何，其實只要觀察他們的諜報人員，大概就知道。」巧妙點題出《布萊梅失蹤》這部長篇小說以揭開真相的一連串諜報追蹤，來窺探國際之間的衝突緊張，以及人與人關於愛恨情仇的拉扯。

「如果說金錢是軍火犯罪的誘因，那愛情不免是軍火小説的潤滑劑。」陳玉慧表示《布萊梅失蹤》這部犯罪小說裡，同樣有她最拿手的情感元素、愛情故事，無論男女老少都能在其中找到自己陶醉其中的篇章與警醒的段落。《布萊梅失蹤》已於全國實體與網路書店上市。