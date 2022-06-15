南華大學舉辦「就業力學程-創業楷模講座」，於日前邀請三隆齒輪股份有限公司廖昆隆董事長蒞校演講，以「改變的影響力」為題，與南華師生分享創業歷程以及自己如何從內向的個性改變、挑戰自我的人生歷練。林副校長致詞提到，廖昆隆董事長接班父親的齒輪公司，二代接班創新轉型，申請到青創貸款1200萬，讓公司進行研發技術提升以及設備更新，造就廖董事長獲選第42屆創業楷模、公司獲磐石獎的榮譽。此外，林辰璋副校長代表學校與廖昆隆董事長進行產學合作簽約，未來將與系所專業結合，進行產學合作、人才培育。

南華大學創業楷模講座，邀請廖昆隆董事長分享改變的影響力，林辰璋副校長開場引言。(照片/南華大學提供)

廖昆隆董事長表示，本身曾是佛光會會長，身為佛光人看到南華大學環境很好，鼓勵同學在善用這麼好的環境及資源，好好讀書充實自我的能力。擁有中山大學企業管理碩士、北京大學EMBA的廖董事長說，學習是改變自己最大的力量，人生最大的挑戰就是自己，要面對自己、改變自己，勇敢去做。他年輕時候很害羞，不敢跟同學互動；接班後，有一次面試員工，一次面對8位面試者，居然說不出話來。但是，身為公司負責人，必須扛起公司的責任，在此，他說要感謝他的太太，對他的人生影響很大，是人生的貴人。

南華大學創業楷模講座，邀請廖昆隆董事長分享改變的影響力，廖坤隆董事長回應學生提問。(照片/南華大學提供)

憶起在念北京大學EMBA時，同學鼓勵他在春晚進行表演，當下他就是一個信念，這是改變自己、挑戰自己的機會。於是找當下著名魔術師劉謙學習，由劉謙在台北的高徒傳授變魔術的技巧，最後就在春晚節目表演魔術，徹底改變自己。他體認到「為與不為在自己，不改變不會看到成就感」。公司成立60年來，以「4千」來分享。第一個千是「千山萬水」，公司前30年從事代工，沒有利潤、沒有進步，還差一點倒閉。於是痛定思痛，進行第二個千「千辛萬苦」，積極轉型發展，感謝台南青創協會李瑞煌老師指導，申請到1200萬的青創貸款，用來研發及更新設備，追上國際的腳步。第三千是「千錘百鍊」，有機會參加雪隧工程，證明公司技術及品質不輸國外廠商，並開發齒輪箱，8年後成為台灣齒輪界第一名，市占率達6成。第四千是「千方百計」，要捨得行銷公司，例如參加國際展覽，捨得研發創新，永遠走在產業的前端當領頭羊。

廖董事長以其精彩的人生的歷練，勉勵大學生面對困難要有正能量，不要逃避；最大的敵人是自己，很多問題是自己的問題，唯有面對自己、挑戰自己、改變自己，才能成功。