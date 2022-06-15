台北市推行高中雙聯制國際課程成果漸顯，今年6月中正高中已有第三屆雙聯學制畢業生，同時也有了第一屆的臺英大學預科（IFY）課程畢業生。中正高中國際課程採多軌進行，學生依據興趣、需求選擇，本屆畢業生，不論是臺美雙聯或臺英IFY學生學習成果斐然，學生自我期許高，家長滿意度也高。

國際學程學生在學測英文表現極佳，80%學生皆達到全國前標以上，更不乏多位滿級分。在國際英語文評量方面，雅思最高分數8分，平均分數6.8分，非常亮眼。在國際升學方面，3成的學生錄取QS世界大學排名百大以內的大學，如加拿大多倫多大學、英國雪菲爾大學、澳洲新南威爾斯大學、澳洲昆士蘭大學、及紐西蘭奧克蘭大學等，學生廖偲安選擇升學美國猶他大學的醫學方面科系，萬震宇同學選擇就讀心理學系獲得猶他大學每年1萬美金之獎學金。

中正高中學生以英文發表微積分的學習。(照片/中正高中提供)

中正高中臺美雙聯學制在106年設立，與美國加州費爾蒙特學術方面成就很高的學校合作，持續每月進行專家教師觀課、議課的專業成長，並探討學生學習策略。校內的數學老師分享教學心得，覺得雙聯學生看到數學課程時眼睛發亮的求知識態度，讓他即便全英文上課要更花心力備課，也不覺得辛苦。雙聯畢業生，生涯選擇時充分考慮與高中學習銜接，例如湯昆璋同學AP微積分獲得美國AP考試滿分5分，現在選擇就讀國立中山大學應用數學系(英語組)，他表示，「回想這三年，我們為了豐富學習歷程，製作非常多報告，英文、數學、經濟學都有…這些回憶所乘載的戰利品，有知識、汗水與淚水，以及決心、毅力…」

此外在108年設立與英國北方大學聯盟（NCUK）合作IFY課程，高中階段提供利於直接銜接大學升學的預科課程，考核達到標準者可以申請同屬聯盟的48所英國、紐澳及美加知名大學。中正高中開辦商業、藝術與設計，及科學三大分流課程，學生進路發展選擇與修習的分流相關，學生林彥佑因表現優異獲NCUK Merit Scholarship全球唯六就讀英國雪菲爾大學50%學費的獎學金，就讀藝術設計的錢俐更以作品參加比賽，獲得IED歐洲設計學院50%學費獎學金。李壹明老師表示，學生在IFY課程，不只探索生涯，也學習為自己爭取更好的未來。

負責雙聯課程的課程實施與品質確保的林容秀老師表示，除了與國際接軌的課程及升學，中正高中雙聯及IFY國際課程更塑造互動共好的多元國際學習活動，讓國際課程學生有更多機會探索自己、表現才華，發展不一樣的學習歷程。

畢業生家長代表在畢業典禮上感謝學校讓孩子在國際視野中成長，二軌畢業生都有一樣的心得，感覺自己的努力讓自己變得更好，學會時間管理、討論發表觀點、尊重他人並能合作等能力，林彥佑同學表示這是一個他最寶貴的經驗，使他成長。校長江惠真表示，中正高中國際課程學生在畢業時，皆有亮眼表現，與學生入學時比較，成長幅度超過預期，學生的心理韌性，讓他們在國內外課程學習中，自我惕勵、成就自己，這也養成學生帶著走的能力，讓他們更能適應未來。

目前中正高中已有美國、英國、俄羅斯、瑞典、瑞士、加拿大、澳洲等國的姊妹校，國際合作課程的範圍及幅度擴大，多元的學習方案、學習實踐專案，使得國際課程學生有更寬廣的學習，也提升學生的全球視野，學生對於自己的期待、生涯發展的規劃，都有相當程度的成熟。