開平餐飲學校校友於餐飲界表現傑出，不僅在學歷教育上成績亮眼，所設立推廣非學歷證照課程的「開平學苑」，從廚藝到飲品課程，讓對於餐飲興趣濃厚或想學一技之長的學員，亦可習得餐飲專業課程。面對近年來餐飲服務精緻化，學校課程不斷與時俱進，期間「開平品水師國際證照」、「茶葉感官品評」兩大證照課程以開創先河大獲好評。今年更以台灣體制內教育之專業餐飲學校之姿，成為「葡萄酒與烈酒教育基金會(WSET)」的開課單位，透過不同課程主題積極推廣「飲品師」專業，提升餐飲服務人員成為飲品的感官專家。

開平學苑飲品教學研究室為提升台灣餐飲從業人員專業素養，打造「開平感官學苑」之特色課程。(圖/開平餐飲學校提供)

「英國葡萄酒與烈酒教育基金會」（Wine and Spirit Education Trust，簡稱WSET），成立於1969年，因長期致力推廣葡萄酒及烈酒教育，至今已成為此專業領域認證最具公信力的國際組織之一。全台有超過13所機構開立課程，但開平餐飲學校因身為正式體制內學校的開課單位而備受矚目。憑藉豐富的教學經驗與對餐飲業態精準掌握下，經由對知能素養和教學特色全面討論及多方評選後，特聘極具專業的侍酒師蕭希辰帶領講師團隊，為開平餐飲學校學生及開平學苑學員授課。

侍酒師蕭希辰為前米其林一星餐廳首席侍酒師，現任International Wine Challenge國際葡萄酒大賽評審、紐西蘭駐台工商辦事處（New Zealand Trade & Enterprises）葡萄酒推廣代表、法國在台協會商務處（Business France Taiwan）美食推廣大使。(圖/開平餐飲學校提供)

侍酒師蕭希辰無論在餐飲前線或幕後專業經驗豐富，不單為前米其林一星餐廳首席侍酒師，現擔任International Wine Challenge國際葡萄酒大賽評審、紐西蘭駐台工商辦事處（New Zealand Trade & Enterprises）葡萄酒推廣代表、法國在台協會商務處（Business France Taiwan）美食推廣大使，故不同面向的背景經歷使其能兼容實務和理論，成就高質量且紮實課程內容安排的重要推手。

開平學苑為使課程實務探索面向更加深入，特與全台最大專業葡萄酒代理商法蘭絲合作品評酒款。

WSET®葡萄酒第一級和第二級認證、WSET®烈酒第一級和第二級認證，預計將於今年八月後開始於「開平學苑」接受報名與授課。內容規劃奠基於開平餐飲多年教學經驗，透過專業侍酒師的視角、結合優質的酒款，授予最具權威的WSET葡萄酒及烈酒國際認證課程。開平學苑為使課程實務探索面向更加深入，特與全台最大專業葡萄酒代理商法蘭絲合作品評酒款，法蘭絲向為業界愛酒人士長年以來的合作首選，獨家代理眾多知名一線品牌，囊括全球30多間知名酒廠及1200種以上酒款，其提供的優質服務及品質深獲業界肯定，嚴選酒款更使課程錦上添花。

本次「葡萄酒與烈酒教育基金會（WSET®）認證課程」可說是開平餐飲學校重要的里程碑，不僅提升餐飲服務人員飲品專業知識，也發展餐飲並重的專業學程，縮短學用落差，打造「感官學苑」的特色課程。對「葡萄酒與烈酒教育基金會（WSET®）認證課程」想進行初步瞭解，課程詳情請見開平學苑網站