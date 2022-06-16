低估少子化海嘯力道 9校醫學院合計117個缺額

大學申請入學醫學系自費生有11校參與招生，15日統一分發結果公布，台大醫學院等9校合計出現117個缺額，未足額錄取現象連頂大也逃不過。少子化不只影響後段學校，今年有三校缺額率超過50%，有一校100%缺額。生源有限支下，大學愈來愈難經營。有教團表示，外界低估少子化海嘯力道，教育部若不妥善因應，會有一堆學校哀鴻遍野。

以台大為例去年缺額1.28％，今年申請入學招生則有176個缺額，缺額率10.06％，招生狀況很不好。但台大表示，今年缺額數及缺額率並非歷年最差，與2017或2018年疫情前差不多。

成大是南部第一名校，但近兩年申請入學招生情況不佳，去年缺額率19.72％、今年則達22.51％。教務長王育民表示，可能會要求連續2年在申請入學缺額較高的學系，把名額移至其他管道、降低篩選標準、擴增備取名額及增加面試機制，以讓學生認同該系等，來減少缺額。

平日在臉書發言一針見血的全國私校工會理事長尤榮輝表示，外界可能一直低估少子化的威力，從今年申請入學結果來看，不僅私校招不到學生，頂大也有很多缺額。若教育部不小心處置，不僅私校會哀鴻遍野，連公立學校也不好過。